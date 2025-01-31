Сирена переполошила жителей Западного в Ростове 31 января

Глава региона Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в telegram, что вражеские дроны перехватили над 11 территориями. В Красносулинском районе от падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Подробнее о том, как ночь пережили жители Ростовской области — в материале RostovGazeta.