Сирена переполошила жителей Западного в Ростове 31 января

Posted 31 января, 09:08
Published 31 января, 09:08
Modified 31 января, 09:10
Updated 31 января, 09:10
Напомним, вчера, 30 января, сразу в нескольких районах Ростовской области объявили беспилотную опасность. А в ночь на 31 января на регион обрушилась массированная атака БПЛА.
Глава региона Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в telegram, что вражеские дроны перехватили над 11 территориями. В Красносулинском районе от падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Подробнее о том, как ночь пережили жители Ростовской области — в материале RostovGazeta.
На видео, которые предоставили очевидцы, отчетливо слышен вой сирены. Официальной информации от оперативных служб пока не поступало.