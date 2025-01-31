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Posted 31 января, 09:08

Published 31 января, 09:08

Modified 31 января, 09:10

Updated 31 января, 09:10

Сирена переполошила жителей Западного в Ростове

Сирена переполошила жителей Западного в Ростове 31 января

31 января 2025, 09:08
Фото: rostovgazeta.ru. Сирена переполошила жителей Западного в Ростове
В Ростове жители микрорайона Левенцовка на Западном в Ростове-на-Дону услышали гул тревожной сирены. Кадры очевидцев опубликовала RostovGazeta.

Напомним, вчера, 30 января, сразу в нескольких районах Ростовской области объявили беспилотную опасность. А в ночь на 31 января на регион обрушилась массированная атака БПЛА.

Глава региона Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в telegram, что вражеские дроны перехватили над 11 территориями. В Красносулинском районе от падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. Подробнее о том, как ночь пережили жители Ростовской области — в материале RostovGazeta.

Видео: rostovgazeta.ru. Сирена переполошила жителей Западного в Ростове

На видео, которые предоставили очевидцы, отчетливо слышен вой сирены. Официальной информации от оперативных служб пока не поступало.

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