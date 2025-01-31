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Posted 31 января, 14:06

Published 31 января, 14:06

Modified 31 января, 14:08

Updated 31 января, 14:08

Регоператор «ЭкоЦентр» закупил 170 машин для вывоза мусора в Ростовской области

Слюсарь заявил, что новый регоператор задействует 170 спецавто для вывоза мусора

31 января 2025, 14:06
Фото: donland.ru. Регоператор «ЭкоЦентр» закупил 170 машин для вывоза мусора в Ростовской области
С 1 февраля временный регоператор ООО «ЭкоЦентр» начнет работать на территории Ростовской области. Для ликвидации свалочных очагов компания подготовила 170 новых специальных транспортных средств, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Напомним, что прежнего регионального оператора ООО «Экострой-Дон» лишили соответствующего статуса. Организация недобросовестно выполняла свои обязанности и успела попасть не в один скандал.

По словам Слюсаря, главной задачей «ЭкоЦентра» будет налаживание графика вывоза отходов и устранение мусорных свалок. С 1 февраля в населенные пункты Ростовской области отправятся 170 новых мусоровозов, погрузчиков, ломовозов и даже автопоездов.

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Жители Ростовской области надеются, что временный регоператор сможет убрать за предыдущим и сделать это качественно: «Новый оператор готов улучшить ситуацию со свалками. Важно поддержать его усилия».

Добавим, что врио губернатора просит граждан проявить терпение, так как объемы мусора большие и за раз его вывезти не получится. Однако МинЖКХ держит этот вопрос на контроле.

Ранее перемотанные трупы кабана и коровы нашли на свалке под Ростовом.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Мусор#Отходы#Загрязнение#Регоператор#Свалки#Уличный мусор
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