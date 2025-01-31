Слюсарь заявил, что новый регоператор задействует 170 спецавто для вывоза мусора

Posted 31 января, 14:06
Published 31 января, 14:06
Modified 31 января, 14:08
Updated 31 января, 14:08
Напомним, что прежнего регионального оператора ООО «Экострой-Дон» лишили соответствующего статуса. Организация недобросовестно выполняла свои обязанности и успела попасть не в один скандал.
По словам Слюсаря, главной задачей «ЭкоЦентра» будет налаживание графика вывоза отходов и устранение мусорных свалок. С 1 февраля в населенные пункты Ростовской области отправятся 170 новых мусоровозов, погрузчиков, ломовозов и даже автопоездов.
Жители Ростовской области надеются, что временный регоператор сможет убрать за предыдущим и сделать это качественно: «Новый оператор готов улучшить ситуацию со свалками. Важно поддержать его усилия».
Добавим, что врио губернатора просит граждан проявить терпение, так как объемы мусора большие и за раз его вывезти не получится. Однако МинЖКХ держит этот вопрос на контроле.
Ранее перемотанные трупы кабана и коровы нашли на свалке под Ростовом.