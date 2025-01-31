rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 10:15

Published 31 января, 10:15

Modified 31 января, 10:17

Updated 31 января, 10:17

Водителей предупредили об опасных погодных условиях в Ростовской области

Снег с дождем накроют трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

31 января 2025, 10:15
Фото: Unsplash. Водителей предупредили об опасных погодных условиях в Ростовской области
Автовладельцев предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах Ростовской области 1 и 2 января. Об этом рассказала компания «Автодор».

«Автодор» сообщил о резком ухудшении погоды на трассах в Ростовской области. В выходных ожидается дождь, снегопад и понижение температуры в ночные часы до -3 градусов. Дороги покроются льдом, а местами ожидаются накаты.

Автовладельцам порекомендовали быть особо внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и избегать опасных маневров.

Какие опасные погодные явления угрожают Ростовской области в феврале
Узнать подробнее

Ранее ученые предупредили о двенадцатичасовой магнитной буре, которая накроет регион в ближайшие дни и может вызвать у дончан плохое самочувствие.

Читайте также:
Водителей предупредили о резком снижении видимости на М-4 в Ростовской областиСильнейший гололед начнется после снега с дождем в Ростовской областиМокрый снег накроет трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Транспорт#Безопасность на дорогах#Снегопад#Автодор#Температура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика