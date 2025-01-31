Снег с дождем накроют трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 31 января, 10:15
Published 31 января, 10:15
Modified 31 января, 10:17
Updated 31 января, 10:17
«Автодор» сообщил о резком ухудшении погоды на трассах в Ростовской области. В выходных ожидается дождь, снегопад и понижение температуры в ночные часы до -3 градусов. Дороги покроются льдом, а местами ожидаются накаты.
Автовладельцам порекомендовали быть особо внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и избегать опасных маневров.
Ранее ученые предупредили о двенадцатичасовой магнитной буре, которая накроет регион в ближайшие дни и может вызвать у дончан плохое самочувствие.