Снег, туман и гололед придут в Ростовскую область с февраля

На следующий день, 2 января, в Ростове пройдет дождь, а в регионе — мокрый снег. В начале суток на Ростовскую область опустится туман, а дороги будут покрыты льдом. Температура ночью будет колебаться от -2 до +5, а днем она поднимется до +8.