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Posted 31 января, 10:32

Published 31 января, 10:32

Modified 31 января, 10:34

Updated 31 января, 10:34

Туман и мокрый снег накроют Ростовскую область в первых числах февраля

Снег, туман и гололед придут в Ростовскую область с февраля

31 января 2025, 10:32
Фото: rostovgazeta.ru. Туман и мокрый снег накроют Ростовскую область в первых числах февраля
Начало февраля Ростовская область встретит с мокрым снегом, гололедом и туманом. Об этом рассказали синоптики.

В начале февраля в Ростове осадков не предвидится. Ветер будет дуть в сторону юго-востока со скоростью до 11 метров в секунду. Погода в этот день будет положительной — до +6 градусов.

В регионе местами ожидается туман, гололед и изморозь. Температура в эти сутки будет колебаться от -3 до +8 градусов.

На следующий день, 2 января, в Ростове пройдет дождь, а в регионе — мокрый снег. В начале суток на Ростовскую область опустится туман, а дороги будут покрыты льдом. Температура ночью будет колебаться от -2 до +5, а днем она поднимется до +8.

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Ранее стало известно о двенадцатичасовой магнитной буре в начале февраля, которая может вызвать плохое самочувствие у жителей региона.

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