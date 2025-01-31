Снег, туман и гололед придут в Ростовскую область с февраля

Posted 31 января, 10:32
Published 31 января, 10:32
Modified 31 января, 10:34
Updated 31 января, 10:34
В начале февраля в Ростове осадков не предвидится. Ветер будет дуть в сторону юго-востока со скоростью до 11 метров в секунду. Погода в этот день будет положительной — до +6 градусов.
В регионе местами ожидается туман, гололед и изморозь. Температура в эти сутки будет колебаться от -3 до +8 градусов.
На следующий день, 2 января, в Ростове пройдет дождь, а в регионе — мокрый снег. В начале суток на Ростовскую область опустится туман, а дороги будут покрыты льдом. Температура ночью будет колебаться от -2 до +5, а днем она поднимется до +8.
Ранее стало известно о двенадцатичасовой магнитной буре в начале февраля, которая может вызвать плохое самочувствие у жителей региона.