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Posted 31 января, 07:23

Published 31 января, 07:23

Modified 31 января, 07:25

Updated 31 января, 07:25

Стало известно, каких специалистов из Ростовской области переманивают за границу

Стало известно, каких специалистов из Ростовской области переманивают за границу

31 января 2025, 07:23
Фото: Pxhere. Стало известно, каких специалистов из Ростовской области переманивают за границу

Менеджеров и программистов из Ростовской области чаще переманивают за границу

Эксперты проанализировали, кого чаще всего переманивают работать за границу из Ростовской области. Подробнее о востребованных профессиях читайте в материале RostovGazeta.

По данным сервиса hh.ru, чаще всего жители Ростовской области получали приглашения на вакансии менеджеров по продажам и работе с клиентами. Эта сфера составила 13% среди предложений работы за границей. На втором месте — программисты и разработчики (10%). Затем операторы call-центра (5%) и дизайнеры с интернет-маркетологами (по 4%).

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Реже работодатели искали педагогов, SMM-менеджеров и контент-менеджеров. Такие вакансии занимают лишь по 3% среди работы за рубежом. Еще меньше (по 2%) предложений поступило по вакансиям секретарей, специалистов техподдержки, ассистентов и тестировщиков, а также помощников руководителя.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей донского региона массово переманивают на работу за пределы России.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#RostovGazeta#Педагоги#Программисты
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