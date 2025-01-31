Стало известно, каких специалистов из Ростовской области переманивают за границу

По данным сервиса hh.ru, чаще всего жители Ростовской области получали приглашения на вакансии менеджеров по продажам и работе с клиентами. Эта сфера составила 13% среди предложений работы за границей. На втором месте — программисты и разработчики (10%). Затем операторы call-центра (5%) и дизайнеры с интернет-маркетологами (по 4%).