Стало известно, каких специалистов из Ростовской области переманивают за границу

Posted 31 января, 07:23
Published 31 января, 07:23
Modified 31 января, 07:25
Updated 31 января, 07:25
По данным сервиса hh.ru, чаще всего жители Ростовской области получали приглашения на вакансии менеджеров по продажам и работе с клиентами. Эта сфера составила 13% среди предложений работы за границей. На втором месте — программисты и разработчики (10%). Затем операторы call-центра (5%) и дизайнеры с интернет-маркетологами (по 4%).
Реже работодатели искали педагогов, SMM-менеджеров и контент-менеджеров. Такие вакансии занимают лишь по 3% среди работы за рубежом. Еще меньше (по 2%) предложений поступило по вакансиям секретарей, специалистов техподдержки, ассистентов и тестировщиков, а также помощников руководителя.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей донского региона массово переманивают на работу за пределы России.