Уголовное дело возбудят из-за выпавшей под колеса автобуса женщины в Ростове

Posted 31 января, 20:15
Published 31 января, 20:15
Modified 31 января, 20:17
Updated 31 января, 20:17
Жуткое ЧП случилось 29 января на проспекте Стачки. Женщина ехала в электробусе №88. На остановке «улица Тренева» (стадион «Локомотив») она хотела выйти из салона. Но зацепилась ногой за закрывающуюся дверь и выпала из транспорта. Водитель, не заметив лежащую горожанку, продолжил путь.
Заднее колесо проехало прямо по ноге 57-летней ростовчанки. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. Прибывшие медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом правой голени.
Временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин заявил, что водитель отстранен от управления общественного транспорта и будет привлечен к ответственности.
Следователи организовали проверку после ЧП. Теперь возбудят уголовное дело по статье об оказании небезопасных транспортных услуг.