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Posted 31 января, 20:15

Published 31 января, 20:15

Modified 31 января, 20:17

Updated 31 января, 20:17

Уголовное дело возбудят из-за выпавшей под колеса автобуса женщины в Ростове

Уголовное дело возбудят из-за выпавшей под колеса автобуса женщины в Ростове

31 января 2025, 20:15
Фото: 1MI. Уголовное дело возбудят из-за выпавшей под колеса автобуса женщины в Ростове
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления возбудить уголовное дело по факту травмирования пассажирки автобуса. Аслану Хуаде предстоит отчитаться о результатах расследования.

Жуткое ЧП случилось 29 января на проспекте Стачки. Женщина ехала в электробусе №88. На остановке «улица Тренева» (стадион «Локомотив») она хотела выйти из салона. Но зацепилась ногой за закрывающуюся дверь и выпала из транспорта. Водитель, не заметив лежащую горожанку, продолжил путь.

Заднее колесо проехало прямо по ноге 57-летней ростовчанки. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. Прибывшие медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом правой голени.

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Временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин заявил, что водитель отстранен от управления общественного транспорта и будет привлечен к ответственности.

Следователи организовали проверку после ЧП. Теперь возбудят уголовное дело по статье об оказании небезопасных транспортных услуг.

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