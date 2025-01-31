Уголовное дело возбудят из-за выпавшей под колеса автобуса женщины в Ростове

Жуткое ЧП случилось 29 января на проспекте Стачки. Женщина ехала в электробусе №88. На остановке «улица Тренева» (стадион «Локомотив») она хотела выйти из салона. Но зацепилась ногой за закрывающуюся дверь и выпала из транспорта. Водитель, не заметив лежащую горожанку, продолжил путь.