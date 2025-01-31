В больницу доставили пенсионера, пострадавшего при пожаре в клинике в Ростове

На место прибыли почти полсотни спасателей на дюжине автоцистерн. К этому моменту уже наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы помогли выбраться на улицу оставшимся пациентам и сотрудникам. Всего на улицу вывели почти 200 человек.