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Posted 31 января, 08:15

Published 31 января, 08:15

Modified 31 января, 08:17

Updated 31 января, 08:17

В больницу доставили пенсионера, пострадавшего при пожаре в клинике в Ростове

В больницу доставили пенсионера, пострадавшего при пожаре в клинике в Ростове

31 января 2025, 08:15
Фото: 1MI. В больницу доставили пенсионера, пострадавшего при пожаре в клинике в Ростове
В Ростове в результате пожара в клинике пострадал 77-летний дедушка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 31 января.

Пожар случился после полуночи в КДЦ, расположенном в переулке Днепровском. Огонь вспыхнул на первом этаже, после чего зазвучала сирена. Сотрудники клиники начали эвакуировать людей.

На место прибыли почти полсотни спасателей на дюжине автоцистерн. К этому моменту уже наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы помогли выбраться на улицу оставшимся пациентам и сотрудникам. Всего на улицу вывели почти 200 человек.

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Госпитализация понадобилась 77-летнему мужчине — он надышался дымом. Вероятно, пенсионер был пациентом КДЦ.

Причина ЧП пока неизвестна.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Пожар#МЧС#Пенсионер#Клиника#Ростов#Госпитализация#Задымление
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