В больницу доставили пенсионера, пострадавшего при пожаре в клинике в Ростове

Posted 31 января, 08:15
Published 31 января, 08:15
Modified 31 января, 08:17
Updated 31 января, 08:17
Пожар случился после полуночи в КДЦ, расположенном в переулке Днепровском. Огонь вспыхнул на первом этаже, после чего зазвучала сирена. Сотрудники клиники начали эвакуировать людей.
На место прибыли почти полсотни спасателей на дюжине автоцистерн. К этому моменту уже наблюдалось сильное задымление. Огнеборцы помогли выбраться на улицу оставшимся пациентам и сотрудникам. Всего на улицу вывели почти 200 человек.
Госпитализация понадобилась 77-летнему мужчине — он надышался дымом. Вероятно, пенсионер был пациентом КДЦ.
Причина ЧП пока неизвестна.