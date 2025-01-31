В HeadHunter назвали лучших ИТ-работодателей России

Ранее классифайд вошел в число лучших работодателей для студентов по версии FutureToday. В 2024 году он получил платиновый статус работодателя от Forbes и высшую оценку от РБК. Кроме того, компания Changellenge признала платформу лучшей в категории «Маркетплейсы и Ecommerce».