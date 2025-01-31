В HeadHunter назвали лучших ИТ-работодателей России

Posted 31 января, 15:38
Published 31 января, 15:38
Modified 31 января, 15:41
Updated 31 января, 15:41
Более того, данный онлайн-сервис стал четвертым наиболее популярным местом работы для ИТ-специалистов, согласно мнению соискателей.
В исследовании участвовали 1729 компаний, 152 из которых вышли в финал в категории «Крупнейшие компании» (с численностью сотрудников более 5000 человек). Рейтинг был разработан на основе опроса, в котором приняли участие 686 тысяч соискателей.
Финальный результат основан на трех этапах оценки, каждый из которых имеет свое значение: экспертная оценка HR-специалистов компаний, eNPS-опрос сотрудников (касающийся удовлетворенности работой) и опрос соискателей hh.ru.
Ранее классифайд вошел в число лучших работодателей для студентов по версии FutureToday. В 2024 году он получил платиновый статус работодателя от Forbes и высшую оценку от РБК. Кроме того, компания Changellenge признала платформу лучшей в категории «Маркетплейсы и Ecommerce».
В настоящее время в «Авито» трудится 10 тысяч человек, а офисы расположены в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре.