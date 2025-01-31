В МВД сообщили, что будет с вымогавшими взятку у военного в Ростове инспекторами

Posted 31 января, 06:20
Published 31 января, 06:20
Modified 31 января, 06:20
Updated 31 января, 06:20
Напомним, что в СМИ распространились сведения о том, что дорожные инспекторы потребовали взятку от бойца СВО, который находился в командировке в Ростове.
Поверка установила, что инцидент произошел 25 января ночью. Два инспектора, которые дежурили на Буденновском проспекте в центре Ростова, остановили военного и выявили, что его машина не стоит на учете. Сотрудники потребовали от бойца взятку в размере 25 тысяч рублей взамен на непривлечение к ответственности. При этом сам военный утвержает, что настаивал на оформлении протокола.
«Принято решение об увольнении указанных должностных лиц по отрицательным основаниям, а собранные полицейскими материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове возбудили дело против банды эвакуаторщиков, которые разводили своих клиентов на деньги. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.