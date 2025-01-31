В МВД сообщили, что будет с вымогавшими взятку у военного в Ростове инспекторами

Поверка установила, что инцидент произошел 25 января ночью. Два инспектора, которые дежурили на Буденновском проспекте в центре Ростова, остановили военного и выявили, что его машина не стоит на учете. Сотрудники потребовали от бойца взятку в размере 25 тысяч рублей взамен на непривлечение к ответственности. При этом сам военный утвержает, что настаивал на оформлении протокола.