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Posted 31 января, 06:20

Published 31 января, 06:20

Modified 31 января, 06:20

Updated 31 января, 06:20

В МВД сообщили, что будет с вымогавшими взятку у военного в Ростове инспекторами

В МВД сообщили, что будет с вымогавшими взятку у военного в Ростове инспекторами

31 января 2025, 06:20
Фото: 1MI. В МВД сообщили, что будет с вымогавшими взятку у военного в Ростове инспекторами
Оперативники собственной безопасности регионального главка МВД сообщили об увольнении дорожных инспекторов, которые вымогали взятку у бойца СВО. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, что в СМИ распространились сведения о том, что дорожные инспекторы потребовали взятку от бойца СВО, который находился в командировке в Ростове.

Поверка установила, что инцидент произошел 25 января ночью. Два инспектора, которые дежурили на Буденновском проспекте в центре Ростова, остановили военного и выявили, что его машина не стоит на учете. Сотрудники потребовали от бойца взятку в размере 25 тысяч рублей взамен на непривлечение к ответственности. При этом сам военный утвержает, что настаивал на оформлении протокола.

«Принято решение об увольнении указанных должностных лиц по отрицательным основаниям, а собранные полицейскими материалы для дальнейшей юридической оценки переданы в следственные органы», — сказано в сообщении.

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Ранее в Ростове возбудили дело против банды эвакуаторщиков, которые разводили своих клиентов на деньги. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.

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