В нетрезвом виде нельзя: как работали библиотеки в ростовской Нахичевани

Posted 31 января, 20:36
Published 31 января, 20:36
Modified 31 января, 20:39
Updated 31 января, 20:39
Немало интересных фактов открылось мне, когда я узнал, работая над книгой «Всему городу голова. Минас Балабанов», которую написал совместно с ростовским краеведом Оксаной Александровной Мордовиной.
Мало кто знает, но именно нахичеванский голова Минас Ильич Балабанов стоял у истоков библиотечного дела в Нахичевани, уделял большое внимание просвещению и образованию донских армян. Именно он просил городскую Думу учредить в Нахичевани бесплатную библиотеку-читальню. Для того времени это было очень прогрессивное решение.
«Приобрести потребное число книг несравненно легче, чем исходатайствовать разрешение на народные чтения и лекции и составить контингент соответствующих лекторов», −рассуждал городской голова.
На своей страничке в Интернете Музей русско-армянской дружбы опубликовал пламенный доклад Минаса Ильича Балабанова об учреждении народной библиотеки-читальни, который был заслушан в 1903 году Нахичеванской Думой.
«С открытием в будущем году нового училища явится возможность открыть двери начальной школы всем желающим. Но необходимо позаботиться о внешкольном образовании. Для этого имеются общедоступные чтения и лекции, бесплатные музеи и проч. Наиболее легко осуществимым из этих средств является, несомненно, бесплатная народная библиотека-читальня, так как найти подходящее помещение, пригласить библиотекаря и приобрести потребное число книг несравненно легче, чем исходатайствовать разрешение на народные чтения и лекции и составить контингент соответствующих лекторов; о научном музее и говорить нечего: устройство его очень сложно. … Существующая ныне Пушкинская городская библиотека ни в коем случае не может заменить проектируемой бесплатной библиотеки-читальни, так как контингент посетителей последней вербуется обыкновенно из таких слоев населения, которые не располагают достаточным свободным временем, чтобы читать книги в читальне, и не привыкли, — да едва ли и в состоянии, — пользоваться книгами за плату. Бесплатная библиотека-читальня, наряду с прямыми образовательными целями, отвлечет хоть в небольшой степени взрослое и в особенности молодое поколении от пьянства и другого вредного времяпрепровождения и даст ему, взамен водки и карт, высокое духовное наслаждение, а также мало-помалу подготовит его к серьезной общественной жизни».
28 октября 1903 года Нахичеванская Дума постановила: «Учредить бесплатную библиотеку, приняв расходы на средства города, и начиная с 1904 года возбудить ходатайство о допущении в библиотеку-читальню народных книг на армянском языке».
В итоге народная библиотека в Нахичевани была открыта в полдень 6 февраля 1905 года на углу 1-й Соборной (ныне Советская улица) и 15-й линии, в доме Черчопова. Она так и называлась: «Народная бесплатная библиотека-читальня». Время работы библиотеки было с 10 до 14 часов и с 16 до 21 часа, каждый день.
«В помещение библиотеки не допускались лица в нетрезвом виде, в непристойной одежде, а также дети моложе 10 лет. На право пользования читальней посетителям выдавались годовые входные билеты. Книги на дом имели право брать только лица от 15 лет. Книги давали и под залог, взамен читатель получал билет. Вместо залога можно было представить поручительство от гласных, служащих, учителей, священнослужителей, домовладельцев. За прислугу поручались ее хозяева. Мог поручиться и сам библиотекарь. Поручительство давалось на 6 месяцев. Книги же на дом выдавались на 10 дней. За просрочку − штраф 1 копейка в день за каждую книгу. Если же читатель книгу испортил, то он был обязан ее „купить“, то есть оплатить библиотеке ее стоимость».
(Георгий Багдыков. Оксана Мордовина. Всему городу голова. Минас Балабанов. Таганрог. 2020. Стр. 161-166)
Честно признаюсь, меня очень тронуло, что книги можно было брать под поручительство. Вот такое было доверие честному слову порядочных людей.
21 декабря 1907 года Нахичеванская Дума с городским головой Балабановым постановили соединить Пушкинскую и народную библиотеки в одну (заведующей была Т. Х. Закиева).
Особо следует сказать о публичной библиотеке имени А. С. Пушкина в Нахичевани. Эта библиотека существовала задолго до появления народной библиотеки-читальни в городе.
Нужно отметить, что в Нахичевани очень любили Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому и решили его именем назвать публичную библиотеку. И в 1886 году в Нахичевани-на-Дону начала работу комиссия по подготовке основания такой библиотеки. На следующий год она была уже создана. Публичная библиотека Нахичевани имени А. С. Пушкина обладала богатым литературным фондом, состоявшим из разных по содержанию и характеру книг. В ней помимо художественной литературы, немало было изданий по естествознанию, математике, медицине, педагогике, истории, философии, психологии.
Как мы видим, в Нахичевани всегда уделяли большое внимание образованию и культурному просвещению народа.