В нетрезвом виде нельзя: как работали библиотеки в ростовской Нахичевани

«С открытием в будущем году нового училища явится возможность открыть двери начальной школы всем желающим. Но необходимо позаботиться о внешкольном образовании. Для этого имеются общедоступные чтения и лекции, бесплатные музеи и проч. Наиболее легко осуществимым из этих средств является, несомненно, бесплатная народная библиотека-читальня, так как найти подходящее помещение, пригласить библиотекаря и приобрести потребное число книг несравненно легче, чем исходатайствовать разрешение на народные чтения и лекции и составить контингент соответствующих лекторов; о научном музее и говорить нечего: устройство его очень сложно. … Существующая ныне Пушкинская городская библиотека ни в коем случае не может заменить проектируемой бесплатной библиотеки-читальни, так как контингент посетителей последней вербуется обыкновенно из таких слоев населения, которые не располагают достаточным свободным временем, чтобы читать книги в читальне, и не привыкли, — да едва ли и в состоянии, — пользоваться книгами за плату. Бесплатная библиотека-читальня, наряду с прямыми образовательными целями, отвлечет хоть в небольшой степени взрослое и в особенности молодое поколении от пьянства и другого вредного времяпрепровождения и даст ему, взамен водки и карт, высокое духовное наслаждение, а также мало-помалу подготовит его к серьезной общественной жизни».