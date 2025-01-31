В почвах Ростовской области выявили загрязнения опасными веществами

Posted 31 января, 12:46
Published 31 января, 12:46
Modified 31 января, 12:48
Updated 31 января, 12:48
В 2024 году специалисты исследовали почвы в Ростовской области и выявили снижения показателей плодородия на площади в 85 гектаров. Кроме того, на двух гектарах были обнаружены повышенные загрязнения земель.
Установлено, что почва заражена бензпиреном, тяжелыми металлами, нитратами, нефтепродуктами и патогенными микроорганизмами.
«На восстановление нарушенного баланса и плодородия почв могут потребоваться десятилетия, и это напрямую связано с продовольственной безопасностью страны» — отметила Ия Леонова, директор Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».