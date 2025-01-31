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Posted 31 января, 12:46

Published 31 января, 12:46

Modified 31 января, 12:48

Updated 31 января, 12:48

В почвах Ростовской области выявили загрязнения опасными веществами

В почвах Ростовской области выявили загрязнения опасными веществами

31 января 2025, 12:46
Фото: chr.clati.ru. иллюстрация. В почвах Ростовской области выявили загрязнения опасными веществами
Ученые выявили повышенные загрязнения почв опасными веществами на территориях Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

В 2024 году специалисты исследовали почвы в Ростовской области и выявили снижения показателей плодородия на площади в 85 гектаров. Кроме того, на двух гектарах были обнаружены повышенные загрязнения земель.

Установлено, что почва заражена бензпиреном, тяжелыми металлами, нитратами, нефтепродуктами и патогенными микроорганизмами.

«На восстановление нарушенного баланса и плодородия почв могут потребоваться десятилетия, и это напрямую связано с продовольственной безопасностью страны» — отметила Ия Леонова, директор Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
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Ранее на полигон в Семикаракорске завезли опасный замазученный песок с Кубани.

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