В Ростове-на-Дону введут ограничения движения на четырех улицах с 10 февраля

Posted 31 января, 15:51
Published 31 января, 15:51
Modified 31 января, 15:53
Updated 31 января, 15:53
С 10 февраля водителям перекроют проезд возле строения №17/1 по улице Береговой и здания №1 по переулку Островского. Кроме того, в это время пешим ростовчанам нельзя будет переходить дорогу по пешеходному переходу на пересечении вышеуказанных улиц. Ограничения введут в связи с началом строительно-монтажных работ, которые продлятся до 31 июля.
Кроме того, проезд будет перекрыт по улице Сарьяна на пересечении с улицами 39-я Линия и 37-я Линия. Также водители не смогут проехать по улице 2-я Пролетарская на пересечении с улицами 39-я Линия и 43-я Линия. На этих участках будут идти работы на канализации. Ограничение будет действовать до 31 марта.
Еще с 10 февраля работы на подземных коммуникациях начнутся по улице Текучева на участке от строения №382Б до здания №378. В связи с этим транспортные средства не смогут пересекать этот отрезок дороги вплоть до 20 июня.
Ранее водитель погиб в перевернувшейся в кювет машине на трассе в Ростовской области.