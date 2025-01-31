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Posted 31 января, 15:51

Published 31 января, 15:51

Modified 31 января, 15:53

Updated 31 января, 15:53

В Ростове-на-Дону введут ограничение движения на четырех улицах с 10 февраля

В Ростове-на-Дону введут ограничения движения на четырех улицах с 10 февраля

31 января 2025, 15:51
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону введут ограничение движения на четырех улицах с 10 февраля
В феврале начнут действовать запреты на движение транспортных средств сразу на четырех улицах Ростова-на-Дону. Данные размещены на сайте горадминистрации.

С 10 февраля водителям перекроют проезд возле строения №17/1 по улице Береговой и здания №1 по переулку Островского. Кроме того, в это время пешим ростовчанам нельзя будет переходить дорогу по пешеходному переходу на пересечении вышеуказанных улиц. Ограничения введут в связи с началом строительно-монтажных работ, которые продлятся до 31 июля.

Кроме того, проезд будет перекрыт по улице Сарьяна на пересечении с улицами 39-я Линия и 37-я Линия. Также водители не смогут проехать по улице 2-я Пролетарская на пересечении с улицами 39-я Линия и 43-я Линия. На этих участках будут идти работы на канализации. Ограничение будет действовать до 31 марта.

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Еще с 10 февраля работы на подземных коммуникациях начнутся по улице Текучева на участке от строения №382Б до здания №378. В связи с этим транспортные средства не смогут пересекать этот отрезок дороги вплоть до 20 июня.

Ранее водитель погиб в перевернувшейся в кювет машине на трассе в Ростовской области.

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