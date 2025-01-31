В Ростове-на-Дону введут ограничения движения на четырех улицах с 10 февраля

Кроме того, проезд будет перекрыт по улице Сарьяна на пересечении с улицами 39-я Линия и 37-я Линия. Также водители не смогут проехать по улице 2-я Пролетарская на пересечении с улицами 39-я Линия и 43-я Линия. На этих участках будут идти работы на канализации. Ограничение будет действовать до 31 марта.