В Шахтах сгорели гараж и новая BMW местного активиста Руфата Алескерова

Posted 31 января, 08:36
Published 31 января, 08:36
Modified 31 января, 10:17
Updated 31 января, 10:17
Издание КВУ сообщило, что инцидент произошел в ночь на 31 января в районе поселка Поповка. Огонь вспыхнул на территории жилого дома, где Алескеров на тот момент находился вместе с женой и тремя детьми.
Огонь уничтожил гараж и новую машину марки BMW, которая была приобретена несколько недель назад. Огнеборцы потушили пожар до того, как он успел распространиться на другие здания.
Уточняем, что официальных данных от оперативных служб не поступало. Причина пожара пока неизвестна. Однако Алескеров утверждает, что его имущество подожгли намеренно.
«Мой дом подожгли. Я это утверждаю, я это знаю», — пишет он.
На видео, которое опубликовал активист, видно, что в помещении полыхает огонь, из него валит густой дым. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.
«Все живы, здоровы», — сообщает активист.
Ранее посреди ночи 31 января из задымленного здания ростовской больницы вывели почти две сотни человек, а пожилой мужчина пострадал.