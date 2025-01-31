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Posted 31 января, 04:32

Published 31 января, 04:32

Modified 31 января, 04:32

Updated 31 января, 04:32

Весенний призыв 2025: сроки кампании и наказание для уклонистов

Весенний призыв 2025: сроки кампании и наказание для уклонистов

31 января 2025, 04:32
Фото: donland.ru. Весенний призыв 2025: сроки кампании и наказание для уклонистов
С 1 апреля в Ростовской области, как и в других регионах России, стартует весенняя призывная кампания. Как будут вручать повестки и что грозит за неявку в военкомат, читайте в материале RostovGazeta.

Когда начнется весенний призыв в армию

Ежегодно срочники получают повестки в период с 1 апреля по 15 июля. Эти даты актуальны для весеннего призыва. Осенью это будет 1 октября — 31 декабря. Единственное исключение было в 2022 году, когда из-за частичной мобилизации в сентябре начало осеннего призыва перенесли на 1 ноября.

В конце января 2025 года правительство поддержало некоторые изменения в процедуре призыва. Согласно законопроекту, всех, кого должны были, но по каким-либо причинам не призвали, должны призвать в течение года на последующих призывах. Очевидно, это касается только весенней кампании. Ведь если в осенний призыв забудут кого-то призвать, то до конца года не будет других призывов.

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Кого могут призвать на службу

На срочную службу могут идти мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, если у них нет серьезных заболеваний или других причин для освобождения от призыва. Если таковые имеются, комиссия признает призывников ограниченно годными (категория здоровья В), временно не годными (категория Г) или совсем не годными (категория Д). К последним обычно относятся те, кто страдает тяжелыми заболеваниями: острой формой туберкулеза, ВИЧ, онкологией, лепрой, эпилепсией с частыми приступами, язвой, грыжей, полной потерей слуха и другими. С такими проблемами со здоровьем призывникам выдают военный билет без прохождения службы в армии.

С такими проблемами со здоровьем призывникам выдают военный билет без прохождения службы в армии.
С такими проблемами со здоровьем призывникам выдают военный билет без прохождения службы в армии.. Фото: 1MI

К категории В относят мужчин с туберкулезом, сифилисом, невротическими, психическими или расстройствами личности, бронхиальной астмой, эпилепсией и глаукомой. Сюда же причисляют и тех, у кого нет 10 зубов на одной челюсти. Призывникам данной категории тоже выдают военный билет, но при этом зачисляют в запас ВС. То есть в случае крайней необходимости их тоже могут мобилизовать.

Категория Г подразумевает отсрочку от призыва на полгода-год. Это значит, что у призывника может улучшиться состояние здоровья. Поэтому через некоторое время его повторно вызывают на прохождение медкомиссии. Как правило, в эту группу призывников входят люди с экземой, после операций, с расстройством после травмы, недобором веса.

Кому положена отсрочка

Отложить службу в армии имеют возможность студенты, которые учатся очно на бакалавриате, специалитете, магистратуре или в учреждениях среднего профобразования (колледжи, училища, техникумы и прочее).

Также мужчины могут получить отсрочку при постоянном уходе за близкими родственниками, которые в этом нуждаются. Например, за братьями или сестрами, родителями, дедушками и бабушками, супругой.

Еще одна категория граждан, которая может получить отсрочку, — вынужденные переселенцы и беженцы. Правда, регистрацию ходатайства о признании вынужденным переселенцем или статус беженца нужно оформить в возрасте старше 17 с половиной лет. Действует такая отсрочка три месяца.

Кроме того, отсрочку могут получить IT-специалисты по спискам от своих работодателей, лица с непогашенными судимостями, военнообязанные с ученой степенью, родственники тех, кто погиб при исполнении военной службы, а также сотрудники МВД, ФСБ и МЧС.

Кроме того, отсрочку могут получить IT-специалисты по спискам от своих работодателей
Кроме того, отсрочку могут получить IT-специалисты по спискам от своих работодателей. Фото: Изображение Midjourney

Как вручают повестки в 2025 году

Повестка о явке в военкомат выдается призывнику лично в руки. С начала 2023 года рассматривался вопрос об электронных повестках. Такой формат уведомлений планировали ввести в 2024 году, однако его запустили лишь в трех субъектах РФ. С 2025 года применение электронных повесток должны расширить и на другие регионы.

— Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено, — цитирует «Интерфакс» главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Штрафы для призывников: что будет за неявку в военкомат

Тем, кто получил повестку (или она появилась в личном кабинете на «Госуслугах») и не явился в военкомат, полагается штраф от 10 до 30 тысяч рублей. От 1 до 5 тысяч рублей могут назначить штраф, если призывник не уведомил военкомат о смене семейного статуса, образования, места работы или учебы или о переезде.

От 1 до 5 тысяч рублей могут назначить штраф, если призывник не уведомил военкомат о смене семейного статуса, образования, места работы или учебы или о переезде.
От 1 до 5 тысяч рублей могут назначить штраф, если призывник не уведомил военкомат о смене семейного статуса, образования, места работы или учебы или о переезде.. Фото: mil.ru

Если уехать из России на полгода и более, нужно уведомить военкомат. В противном случае грозит штраф — от 5 до 15 тысяч рублей. А по новым правилам с 2024 года уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав и продлять их. Кроме того, запрещено регистрировать машины, оформлять кредиты и совершать сделки с недвижимостью.

А для тех, кто уклонился от медосмотра, размер штрафа составляет от 15 до 25 тысяч рублей.

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