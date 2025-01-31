Весенний призыв 2025: сроки кампании и наказание для уклонистов

На срочную службу могут идти мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, если у них нет серьезных заболеваний или других причин для освобождения от призыва. Если таковые имеются, комиссия признает призывников ограниченно годными (категория здоровья В), временно не годными (категория Г) или совсем не годными (категория Д). К последним обычно относятся те, кто страдает тяжелыми заболеваниями: острой формой туберкулеза, ВИЧ, онкологией, лепрой, эпилепсией с частыми приступами, язвой, грыжей, полной потерей слуха и другими. С такими проблемами со здоровьем призывникам выдают военный билет без прохождения службы в армии.