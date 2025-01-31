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Posted 31 января, 18:44

Published 31 января, 18:44

Modified 31 января, 19:24

Updated 31 января, 19:24

Вивальди из Японии или бабушка с трубкой: куда сходить в феврале в Ростове

Вивальди из Японии или бабушка с трубкой: куда сходить в феврале в Ростове

31 января 2025, 18:44
Фото: 1MI. Вивальди из Японии или бабушка с трубкой: куда сходить в феврале в Ростове
В Ростове запланирован настоящий парад звезд в феврале. За один месяц донскую столицу посетят известные музыканты российской эстрады и уникальная скрипачка из Японии, которая исполнит композиции Вивальди в новой интерпретации. Подробнее читайте в материале RostovGazeta.

Гарик Сукачёв. «65 лет. Юбилейный концерт» (18+)

23 февраля, 19:00, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).

Один из самых знаменитых исполнителей русского рока. Игорь Иванович, известный всем как Гарик, участвовал и создавал разные группы, записывал сольные альбомы и пробовал себя в кино — как режиссер, сценарист и актер. Однако об этой его творческой грани знает меньшее число поклонников.

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Те, кто еще не знаком с музыкой Гарика Сукачева, наверняка слышали хотя бы об одной его песне — «Моя бабушка курит трубку». Этот трек рокер исполнял в том числе с фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

— Каждый концерт Гарика Сукачёва — на грани, на изломе, на одном дыхании. Он нещадно обжигает огненным рыком гитарно-аккардионно-трубного драйва, искушает нестерпимо проникновенной поэзией, дурманит ощущением вновь пришедшей весны, — описали предстоящее выступление в «Яндекс.Афише».

Стоимость билетов — от 4000 до 15000 рублей.

Гарик Сукачёв — один из самых знаменитых исполнителей русского рока.
Гарик Сукачёв — один из самых знаменитых исполнителей русского рока.. Фото: Афиша

Олег Газманов. Юбилейный концерт «55 лет на сцене!» (6+)

1 и 2 февраля, 19.00 мск, конгресс-холл ДГТУ (площадь Гагарина, 1).

Народный и заслуженный артист России исполнит культовые песни, которые уже десятки лет звучат на ТВ и радио, не теряя своей актуальности. При этом многие строчки из них стали настолько популярны среди народа, что почти превратились в визитные карточки артиста. Это и «Мои мысли — мои скакуны», и «Офицеры, ваше сердце под прицелом», и «Ты — морячка, я — моряк», и «Есаул, что ж ты бросил коня», и многие другие.

На концерте вас ждет энергичное позитивное шоу, на котором будут и лиричные, и танцевальные, и патриотические хиты. Кроме того, музыкант обещает премьеру новых песен.

Билетов на 1 февраля практически не осталось. Свободны девять мест в партере стоимостью от 5500 до 6500 рублей. На 2 февраля выбор гораздо больше. Там еще чуть меньше сотни мест стоимостью от 2500 до 7500 рублей.

Олег Газманов исполнит культовые песни в Ростове 1 и 2 февраля
Олег Газманов исполнит культовые песни в Ростове 1 и 2 февраля. Фото: тг Олега Газманова

Григорий Лепс (12+)

11, 18 февраля, 19.00 мск, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).

Григорий Лепс посетит Ростов с большим концертом. Харизматичный артист с удивительным тембром и диапазоном голоса. Практически на всех корпоративах, свадьбах и днях рождений звучат его неизменные хиты: «Я поднимаю руки», или «Я тебе не верю», «Я счастливый» или «Лондон» и многие другие.

— Он брутальный и романтичный, бескомпромиссный и сентиментальный. Когда Григорий Лепс появляется на сцене, весь зал превращается в единое сплоченное пространство, эмоциями которого искусно управляет этот потрясающий артист, — сообщается в рекламе мероприятия.

На 11 февраля доступно всего по одному месту — за 6000 и 8000 рублей, а также четыре места — за 20 000 рублей. Через неделю, 18 февраля, можно купить билеты от 4500 рублей, пока много свободных вариантов.

Популярные хиты Григория Лепса можно будет услышать 11 и 18 февраля в Ростове
Популярные хиты Григория Лепса можно будет услышать 11 и 18 февраля в Ростове. Фото: тг Григория Лепса

Хироко Нинагава. «Времена года» (0+)

8 февраля, 18.00 мск, ДК «Ростсельмаш» (проспект Сельмаш, 3).

Известная скрипачка из Японии исполнит легендарные произведения Антонио Вивальди «Времена года» (в первом отделении) и Астора Пьяццолы «Времена года в Буэнос-Айресе» (во втором отделении). Благодаря ее интерпретации музыка обретет новые краски и эмоции.

Виртуозные пассажи скрипки и звучание струнного камерного оркестра создают уникальную атмосферу, полную гармонии и вдохновения, объединив эпохи и культуры в едином музыкальном порыве.

Хироко Нинагава окончила университет искусств в Токио, затем ассистентуру-стажировку в Московской консерватории. Девушка выступает с оркестром «Antonio-orсhestra». За годы карьеры стала многократным лауреатом I премий международных конкурсов, в том числе в Осаке, Сеуле и Астане.

Стоимость билетов на концерт удивительной скрипачки из Японии составляет всего от 1300 до 3600 рублей.

Известная скрипачка из Японии Хироко Нинагава исполнит легендарные произведения Антонио Вивальди
Известная скрипачка из Японии Хироко Нинагава исполнит легендарные произведения Антонио Вивальди. Фото: благотворительный фонд Belcanto

Ранее RostovGazeta подробно рассказывала, чем можно развлечь себя и близких в Ростове-на-Дону в первые выходные февраля — 1 и 2 числа.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДГТУ#Концерт#Ростов#Музыка#Февраль#Япония
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