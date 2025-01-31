Вивальди из Японии или бабушка с трубкой: куда сходить в феврале в Ростове

Народный и заслуженный артист России исполнит культовые песни, которые уже десятки лет звучат на ТВ и радио, не теряя своей актуальности. При этом многие строчки из них стали настолько популярны среди народа, что почти превратились в визитные карточки артиста. Это и «Мои мысли — мои скакуны», и «Офицеры, ваше сердце под прицелом», и «Ты — морячка, я — моряк», и «Есаул, что ж ты бросил коня», и многие другие.