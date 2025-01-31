Вивальди из Японии или бабушка с трубкой: куда сходить в феврале в Ростове

Posted 31 января, 18:44
Published 31 января, 18:44
Modified 31 января, 19:24
Updated 31 января, 19:24
23 февраля, 19:00, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).
Один из самых знаменитых исполнителей русского рока. Игорь Иванович, известный всем как Гарик, участвовал и создавал разные группы, записывал сольные альбомы и пробовал себя в кино — как режиссер, сценарист и актер. Однако об этой его творческой грани знает меньшее число поклонников.
Те, кто еще не знаком с музыкой Гарика Сукачева, наверняка слышали хотя бы об одной его песне — «Моя бабушка курит трубку». Этот трек рокер исполнял в том числе с фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
— Каждый концерт Гарика Сукачёва — на грани, на изломе, на одном дыхании. Он нещадно обжигает огненным рыком гитарно-аккардионно-трубного драйва, искушает нестерпимо проникновенной поэзией, дурманит ощущением вновь пришедшей весны, — описали предстоящее выступление в «Яндекс.Афише».
Стоимость билетов — от 4000 до 15000 рублей.
1 и 2 февраля, 19.00 мск, конгресс-холл ДГТУ (площадь Гагарина, 1).
Народный и заслуженный артист России исполнит культовые песни, которые уже десятки лет звучат на ТВ и радио, не теряя своей актуальности. При этом многие строчки из них стали настолько популярны среди народа, что почти превратились в визитные карточки артиста. Это и «Мои мысли — мои скакуны», и «Офицеры, ваше сердце под прицелом», и «Ты — морячка, я — моряк», и «Есаул, что ж ты бросил коня», и многие другие.
На концерте вас ждет энергичное позитивное шоу, на котором будут и лиричные, и танцевальные, и патриотические хиты. Кроме того, музыкант обещает премьеру новых песен.
Билетов на 1 февраля практически не осталось. Свободны девять мест в партере стоимостью от 5500 до 6500 рублей. На 2 февраля выбор гораздо больше. Там еще чуть меньше сотни мест стоимостью от 2500 до 7500 рублей.
11, 18 февраля, 19.00 мск, КСК «Экспресс» (улица Закруткина, 67А).
Григорий Лепс посетит Ростов с большим концертом. Харизматичный артист с удивительным тембром и диапазоном голоса. Практически на всех корпоративах, свадьбах и днях рождений звучат его неизменные хиты: «Я поднимаю руки», или «Я тебе не верю», «Я счастливый» или «Лондон» и многие другие.
— Он брутальный и романтичный, бескомпромиссный и сентиментальный. Когда Григорий Лепс появляется на сцене, весь зал превращается в единое сплоченное пространство, эмоциями которого искусно управляет этот потрясающий артист, — сообщается в рекламе мероприятия.
На 11 февраля доступно всего по одному месту — за 6000 и 8000 рублей, а также четыре места — за 20 000 рублей. Через неделю, 18 февраля, можно купить билеты от 4500 рублей, пока много свободных вариантов.
8 февраля, 18.00 мск, ДК «Ростсельмаш» (проспект Сельмаш, 3).
Известная скрипачка из Японии исполнит легендарные произведения Антонио Вивальди «Времена года» (в первом отделении) и Астора Пьяццолы «Времена года в Буэнос-Айресе» (во втором отделении). Благодаря ее интерпретации музыка обретет новые краски и эмоции.
Виртуозные пассажи скрипки и звучание струнного камерного оркестра создают уникальную атмосферу, полную гармонии и вдохновения, объединив эпохи и культуры в едином музыкальном порыве.
Хироко Нинагава окончила университет искусств в Токио, затем ассистентуру-стажировку в Московской консерватории. Девушка выступает с оркестром «Antonio-orсhestra». За годы карьеры стала многократным лауреатом I премий международных конкурсов, в том числе в Осаке, Сеуле и Астане.
Стоимость билетов на концерт удивительной скрипачки из Японии составляет всего от 1300 до 3600 рублей.
Ранее RostovGazeta подробно рассказывала, чем можно развлечь себя и близких в Ростове-на-Дону в первые выходные февраля — 1 и 2 числа.