ВТБ финансирует строительство нового многофункционального комплекса в Москва-Сити

«Это наш первый совместный проект с SEZAR GROUP, мы высоко ценим доверие к ВТБ как к кредитору и надеемся, что данный проект положит начало долгосрочным и плодотворным партнерским отношениям. Район Москва-Сити зарекомендовал себя как один из основных деловых центров города, работа в котором никогда не останавливается. Мы ожидаем, что новый комплекс будет востребован компаниями из разных сфер. Символично, что первый проект с SEZAR GROUP мы реализуем здесь. Уверен, что опыт в проектном финансировании, уникальные компетенции наших команд, использование передовых технологий заложат фундамент для долгосрочного партнерства с SEZAR GROUP».