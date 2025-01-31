ВТБ финансирует строительство нового многофункционального комплекса в Москва-Сити

Posted 31 января, 15:50
Published 31 января, 15:50
Modified 31 января, 15:52
Updated 31 января, 15:52
Многофункциональный комплекс общей площадью 85 тыс. кв. м. представляет собой два офисных здания высотой 18 этажей, расположенных на общем стилобате (подземной парковке). Начало строительства запланировано на 1 кв. 2025 года, ввод в эксплуатацию — в 2027 г. Реализация площадей бизнес-центра будет осуществляться в рамках 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов в банке ВТБ. Отметим, что это одна из последних доступных для застройки площадок на территории ММДЦ «Москва-Сити».
Роман Антощенков, руководитель Дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ:
«Это наш первый совместный проект с SEZAR GROUP, мы высоко ценим доверие к ВТБ как к кредитору и надеемся, что данный проект положит начало долгосрочным и плодотворным партнерским отношениям. Район Москва-Сити зарекомендовал себя как один из основных деловых центров города, работа в котором никогда не останавливается. Мы ожидаем, что новый комплекс будет востребован компаниями из разных сфер. Символично, что первый проект с SEZAR GROUP мы реализуем здесь. Уверен, что опыт в проектном финансировании, уникальные компетенции наших команд, использование передовых технологий заложат фундамент для долгосрочного партнерства с SEZAR GROUP».
Георгий Новиков, руководитель отдела перспективных проектов SEZAR GROUP:
«Проект, к реализации которого мы приступаем, безусловно станет заметным событием для рынка офисной недвижимости класса Prime и развития инфраструктуры ММДЦ „Москва-Сити“, где уже несколько лет отмечается дефицит качественного предложения. Здания станут достопримечательностью делового центра благодаря своей уникальной архитектурной концепции, инновационным техническим решениям и яркой концепции благоустройства. Для SEZAR GROUP большая честь, что финансовым партнером в реализации этого проекта выступает именно банк ВТБ как крупнейшая и надежная финансовая структура России, при поддержке которого ранее успешно построено множество знаковых объектов столицы».