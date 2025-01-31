ВТБ и Москва подписали соглашение об информационном взаимодействии в недвижимости

Posted 31 января, 15:50
Published 31 января, 15:50
Modified 31 января, 15:52
Updated 31 января, 15:52
Документ предусматривает информационное взаимодействие его участников для предотвращения нарушения законодательства, регулирующего земельные отношения и долевое строительство.
Для передачи информации об объектах, в отношении которых будут выявлены подобные нарушения, стороны Соглашения используют цифровую платформу «Метр квадратный».
«Госинспекция ведет планомерную работу по выявлению проблемных объектов, в частности, объектов самовольного строительства и незаконных апартаментов. Наша основная задача — защита прав добросовестных приобретателей. Банки не всегда могут в полной мере оценить риски негативных событий, таких как снос или изъятие объекта, в то время как объемы ипотечных кредитов существенны для правообладателей. Мы уже наладили взаимообмен информацией с органами исполнительной власти Правительства Москвы, Росреестром, нотариальными конторами — соглашение с ВТБ позволит расширить наши возможности эффективной защиты прав граждан», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что цифровому сервису будут передаваться данные об объектах, строящихся с привлечением денежных средств дольщиков.
«На основе информации Мосгосстройнадзора платформа будет маркировать объекты долевого строительства с указанием степени их надежности. Отнесение к той или иной категории риска зависит от соблюдения застройщиком сроков строительства, финансовой дисциплины и порядка предоставления отчетности. Такие отметки обеспечат потенциальных покупателей дополнительными данными о проектах и помогут принять взвешенное решение при выборе жилья», — пояснил Антон Слободчиков.
По его словам, приоритетом работы Комитета остается обеспечение защиты прав и безопасности граждан. При этом, контроль в строительной сфере не является самоцелью, а взаимодействие с бизнесом ведется через открытый диалог.
В настоящее время на территории столицы реализуется 495 проектов долевого строительства общей площадью 26,9 млн кв. метров. 80 процентов их них — 394 объекта площадью почти 23 миллиона «квадратов» — отнесены к низкой категории риска, то есть нарушения законодательства в них отсутствуют.
«Одна из важнейших стратегических целей ВТБ — участие в реализации приоритетных для Москвы проектов. В корпоративном сегменте в регионе в залог передано более 17 000 объектов недвижимости. Поскольку качество обеспечения — один из ключевых параметров кредитных сделок, мы ведем постоянную работу по совершенствованию процедур оценки и мониторинга залогов. Подписанное сегодня с Правительством Москвы соглашение повысит прозрачность кредитных сделок с недвижимостью, упростит процесс принятия решений по сделкам, а также ускорит процедуру подтверждения правового статуса объектов недвижимости, предлагаемых в залог. Кроме того, оно будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности города. Прозрачные и надежные сделки защищают интересы горожан, создают благоприятные условия для инвесторов и бизнес-сообщества, что, в свою очередь, способствует экономическому развитию города и страны в целом», — добавил член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.