ВТБ и Москва подписали соглашение об информационном взаимодействии в недвижимости

В настоящее время на территории столицы реализуется 495 проектов долевого строительства общей площадью 26,9 млн кв. метров. 80 процентов их них — 394 объекта площадью почти 23 миллиона «квадратов» — отнесены к низкой категории риска, то есть нарушения законодательства в них отсутствуют.