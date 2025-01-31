Wink. ru представляет премьеры, с которыми февраль пролетит быстро и нескучно

Сразу несколько новинок месяца исследуют тему семейных отношений, но каждая делает это по-особенному — одна сквозь смех, другая — сквозь слезы. Героям российского комедийного сериала «Семейка» (18+) Сергею (Борис Дергачёв) и Наде (Ольга Дибцева) семнадцать лет брака подарили не только троих детей, но и глубокое взаимное раздражение. И теперь кажется, что из общего у них — лишь кризис среднего возраста. В надежде выбраться из него пара обращается к психологу (Вадим Демчог). Есть ли способы не поддаваться на манипуляции свекрови? Как решать подростковые проблемы двух абсолютно непохожих друг на друга близняшек? Чем занять гиперактивного сына, который слишком рано начал строить хитроумные бизнес-схемы? А главное — как, наконец, перестать бесить друг друга? Кажется, эти вопросы похожи на вечные. Найдут ли герои ответы на них? 1 февраля Wink.ru начнет показ уже второго сезона сериала.