Юрий Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Глава региона сообщил на своей странице в telegram, что всего дроны уничтожили над 11 территориями. В их числе четыре города (Таганрог, Ростов, Шахты, Новошахтинск) и семь районов. К последним относятся Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский, Октябрьский, Азовским, Чертковский и Зерноградский районы.