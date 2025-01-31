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Posted 31 января, 05:57

Published 31 января, 05:57

Modified 31 января, 05:59

Updated 31 января, 05:59

Юрий Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Юрий Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

31 января 2025, 05:57
Фото: 1MI. Юрий Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
В Ростовской области сбили 25 боевых беспилотников в ночь на 31 января. Последствия воздушной атаки озвучил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона сообщил на своей странице в telegram, что всего дроны уничтожили над 11 территориями. В их числе четыре города (Таганрог, Ростов, Шахты, Новошахтинск) и семь районов. К последним относятся Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский, Октябрьский, Азовским, Чертковский и Зерноградский районы.

— В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. На место выехали дежурные службы, — сообщил Юрий Слюсарь.
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О других последствиях на земле пока нет информации. Однако известно, что пострадавших в результате атаки нет.

Местные жители слышали звуки взрывов в ночь на 31 января. Некоторые даже просыпались из-за громких раскатов.

— В Шахтах было очень хорошо слышно, — пишут в комментариях подписчики. — В Пролетарске тоже не первый день у нас слышны такие грохоты, что среди ночи с кровати выскакиваешь
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