Юрий Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Posted 31 января, 05:57
Published 31 января, 05:57
Modified 31 января, 05:59
Updated 31 января, 05:59
Глава региона сообщил на своей странице в telegram, что всего дроны уничтожили над 11 территориями. В их числе четыре города (Таганрог, Ростов, Шахты, Новошахтинск) и семь районов. К последним относятся Тарасовский, Красносулинский, Миллеровский, Октябрьский, Азовским, Чертковский и Зерноградский районы.
— В Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков БПЛА на опору ЛЭП произошел обрыв электропроводов. На место выехали дежурные службы, — сообщил Юрий Слюсарь.
О других последствиях на земле пока нет информации. Однако известно, что пострадавших в результате атаки нет.
Местные жители слышали звуки взрывов в ночь на 31 января. Некоторые даже просыпались из-за громких раскатов.
— В Шахтах было очень хорошо слышно, — пишут в комментариях подписчики. — В Пролетарске тоже не первый день у нас слышны такие грохоты, что среди ночи с кровати выскакиваешь