Жителей Ростовской области планируют штрафовать за антисанитарию в квартирах

Posted 31 января, 10:34
Published 31 января, 10:34
Modified 31 января, 10:36
Updated 31 января, 10:36
По словам общественника, во многих многоквартирных домах Ростова сегодня есть «особые» квартиры. В них в антисанитарных условиях проживает или множество птиц, или животных, а владелец не следит за жильем с должной ответственностью. В итоге страдают соседи. От таких квартир, как правило, исходит вонь. А всевозможные насекомые и мыши распространяются по всему дому.
К примеру, одна из таких квартир есть в доме на Каширской, 6. Собственник жилья в ней не проживает. В открытую форточку залетают голуби, которые заполоняют жилье. Долгие годы эта проблема остается не решенной. В управляющей компании ссылаются на то, что «никто не вправе проникать в жилище против воли собственника». И вскрыть квартиру без согласия владельца можно только если необходимо спасти жизнь или имущество людей.
«Действительно, если квартира принадлежит собственнику, проникнуть в нее практически невозможно. На таких собственников надзорные органы очень неохотно подают иски в суд. А судится же можно годами», — отмечает Владислав Махмудов.
Сегодня Госдума предлагает ужесточить ответственность за несоблюдение санитарных норм в квартире, увеличив штрафы.
«Штрафы нужно включать в квитанции на оплату коммуналки, — уверен собеседник RostovGazeta. — Размер штрафа в Ростовской области должен начинаться от 10 тысяч рублей. Для начала можно запустить пилотный проект в регионе. И посмотреть динамику в течение года — как эта норма работает», — высказывает мнение эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как штрафуют ресурсоснабжающие организации Ростова за грязную или холодную воду.