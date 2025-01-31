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Posted 31 января, 10:34

Published 31 января, 10:34

Modified 31 января, 10:36

Updated 31 января, 10:36

Общественник рассказал, как будут штрафовать ростовчан за антисанитарию в квартирах

Жителей Ростовской области планируют штрафовать за антисанитарию в квартирах

31 января 2025, 10:34
Фото: 1MI. Общественник рассказал, как будут штрафовать ростовчан за антисанитарию в квартирах
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Эксклюзив
Штраф за антисанитарию в отдельной квартире многоэтажного дома в Ростовской области должен начинаться от 10 тысяч рублей. Причем сумму штрафа надо включать в коммунальные платежи, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

По словам общественника, во многих многоквартирных домах Ростова сегодня есть «особые» квартиры. В них в антисанитарных условиях проживает или множество птиц, или животных, а владелец не следит за жильем с должной ответственностью. В итоге страдают соседи. От таких квартир, как правило, исходит вонь. А всевозможные насекомые и мыши распространяются по всему дому.

К примеру, одна из таких квартир есть в доме на Каширской, 6. Собственник жилья в ней не проживает. В открытую форточку залетают голуби, которые заполоняют жилье. Долгие годы эта проблема остается не решенной. В управляющей компании ссылаются на то, что «никто не вправе проникать в жилище против воли собственника». И вскрыть квартиру без согласия владельца можно только если необходимо спасти жизнь или имущество людей.

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И вскрыть квартиру без согласия владельца можно только если необходимо спасти жизнь или имущество людей.
И вскрыть квартиру без согласия владельца можно только если необходимо спасти жизнь или имущество людей.. Фото: 1MI
«Действительно, если квартира принадлежит собственнику, проникнуть в нее практически невозможно. На таких собственников надзорные органы очень неохотно подают иски в суд. А судится же можно годами», — отмечает Владислав Махмудов.

Сегодня Госдума предлагает ужесточить ответственность за несоблюдение санитарных норм в квартире, увеличив штрафы.

«Штрафы нужно включать в квитанции на оплату коммуналки, — уверен собеседник RostovGazeta. — Размер штрафа в Ростовской области должен начинаться от 10 тысяч рублей. Для начала можно запустить пилотный проект в регионе. И посмотреть динамику в течение года — как эта норма работает», — высказывает мнение эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как штрафуют ресурсоснабжающие организации Ростова за грязную или холодную воду.

Ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду
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