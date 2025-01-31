Жителей Ростовской области планируют штрафовать за антисанитарию в квартирах

К примеру, одна из таких квартир есть в доме на Каширской, 6. Собственник жилья в ней не проживает. В открытую форточку залетают голуби, которые заполоняют жилье. Долгие годы эта проблема остается не решенной. В управляющей компании ссылаются на то, что «никто не вправе проникать в жилище против воли собственника». И вскрыть квартиру без согласия владельца можно только если необходимо спасти жизнь или имущество людей.