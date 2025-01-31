Жители Ростова-на-Дону отдали предпочтение горным лыжам, а не сноубордам

Заметно, что женщины чаще обращают внимание на отзывы и рекомендации (26%), а мужчины — на бренд (10%). Молодежи больше важны дизайн и эстетика экипировки (15%), а также экологичность материалов (10%). Примерно 28% ростовчан предпочитают катание на горных лыжах, тогда как 21% склоняются к сноуборду или планируют его освоить. Интересно, что лишь четыре процента лыжников не любят сноубордистов, а сноубордисты вовсе не испытывают антипатии к лыжникам.