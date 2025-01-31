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Posted 31 января, 12:34

Published 31 января, 12:34

Modified 31 января, 12:36

Updated 31 января, 12:36

Жители Ростова-на-Дону отдали предпочтение горным лыжам, а не сноубордам

Жители Ростова-на-Дону отдали предпочтение горным лыжам, а не сноубордам

31 января 2025, 12:34
Фото: freepik.
Жители Ростова-на-Дону предпочли горные лыжи сноубордам, сообщают аналитики «Авито».

Как выяснилось в ходе опроса, отдых на горнолыжных курортах привлекает почти половину участников исследования, причем большинство из них предпочитает лыжи. При этом респонденты отмечают, что нормально относятся к сноубордистам. В то же время каждый пятый, приобретая горнолыжное снаряжение, готов выделить на него в этом сезоне 15 — 25 тысяч рублей.

В январе, в разгар горнолыжного сезона в России, заметно выросли продажи снаряжения: 16-процентный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно быстро продавались ботинки и крепления, с показателем роста на 42%, лыжи — на 48%, и лыжные палки — на 46%. Кроме того, продажи сноубордов увеличились на 14%, а защитной экипировки — на 44%.

Сергей Кленяев, руководитель по развитию бизнеса Wellbeing Lifestyle в «Авито», отметил, что товары для зимнего активного отдыха входят в тройку самых востребованных спортивных категорий на платформе. Товары находят своих покупателей быстро: каждый четвертый сноуборд продается в течение двух дней, такая же доля лыж — за 11.

Фото: пресс-служба Авито

В целом пользователи платформы больше склонны покупать новые спортивные товары, на которые приходится 65% продаж, на ресейл-сегмент приходится 35 процентов. При выборе снаряжения жители Ростова-на-Дону в первую очередь ориентируются на удобство и комфорт (60%), качество и надежность (54%), а также стоимость (42%).

Заметно, что женщины чаще обращают внимание на отзывы и рекомендации (26%), а мужчины — на бренд (10%). Молодежи больше важны дизайн и эстетика экипировки (15%), а также экологичность материалов (10%). Примерно 28% ростовчан предпочитают катание на горных лыжах, тогда как 21% склоняются к сноуборду или планируют его освоить. Интересно, что лишь четыре процента лыжников не любят сноубордистов, а сноубордисты вовсе не испытывают антипатии к лыжникам.

Респонденты в возрасте 18 — 24 лет чаще осуществляют несколько поездок за сезон (15%). 41% опрошенных предпочитают приобретать свое горнолыжное снаряжение, однако 55% арендуют его. Те, кто имеет собственное снаряжение, обновляют его следующим образом: девять процентов делают это ежегодно, 17% — каждые 2 — 5 лет, а четыре процента — раз в шесть — десять лет.

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