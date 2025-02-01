«Экострой-Дон» пытается через суд вернуть статус регоператора Ростовской области

Posted 1 февраля, 10:17
Published 1 февраля, 10:17
Modified 1 февраля, 10:19
Updated 1 февраля, 10:19
Напомним, что Министерство ЖКХ Ростовской области лишило компанию «Экострой-Дон» статуса регоператора. С 1 февраля его обязанности начало выполнять ООО «ЭкоЦентр».
Теперь же Арбитражный суд Ростовской области получил исковое заявление от ООО «Экострой-Дон» о признании недействительными приказов МинЖКХ от 14.01.2025 № 2 и № 3 и приказов от 20.01.2025 № 7 и № 8. Кроме того, на время проведения судебного разбирательства компания потребовала принять обеспечительные меры в виде приостановления заключения соглашений между ООО «Экоцентр» и министерством ЖКХ области по обращению с ТКО в Красносулинском и Миллеровском МЭОКе.
Заявление о принятии мер мотивируется тем, что лишение статуса регоператора также отнимает право заключать договоры на оказание услуг по общению с твердыми коммунальными отходами. А в случае признания судом приказов незаконными ООО «Экострой-Дон» будет восстановлено в правах.
Добавим, что Арбитражный суд не удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер и заявление об ускорении рассмотрения дела. Также суд постановил вернуть ООО «ЭкостройДон» из федерального бюджета госпошлину в размере 30 тысяч рублей. Следующее заседание состоится 17 февраля.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что новый регоператор ООО «ЭкоЦентр» задействует 170 спецавто для вывоза мусора.