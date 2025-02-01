«Экострой-Дон» пытается через суд вернуть статус регоператора Ростовской области

Теперь же Арбитражный суд Ростовской области получил исковое заявление от ООО «Экострой-Дон» о признании недействительными приказов МинЖКХ от 14.01.2025 № 2 и № 3 и приказов от 20.01.2025 № 7 и № 8. Кроме того, на время проведения судебного разбирательства компания потребовала принять обеспечительные меры в виде приостановления заключения соглашений между ООО «Экоцентр» и министерством ЖКХ области по обращению с ТКО в Красносулинском и Миллеровском МЭОКе.