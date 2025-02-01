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Posted 1 февраля, 10:17

Published 1 февраля, 10:17

Modified 1 февраля, 10:19

Updated 1 февраля, 10:19

«Экострой-Дон» пытается через суд вернуть статус регоператора Ростовской области

«Экострой-Дон» пытается через суд вернуть статус регоператора Ростовской области

1 февраля 2025, 10:17
Фото: Изображение Midjourney. «Экострой-Дон» пытается через суд вернуть статус регоператора Ростовской области
ООО «Экострой-Дон» подал иск в Арбитражный суд Ростовской области в отношении МинЖКХ региона, в котором требует признать четыре приказа, лишающие его статуса регоператора, недействительными. Соответствующая документация опубликована в картотеке суда.

Напомним, что Министерство ЖКХ Ростовской области лишило компанию «Экострой-Дон» статуса регоператора. С 1 февраля его обязанности начало выполнять ООО «ЭкоЦентр».

Теперь же Арбитражный суд Ростовской области получил исковое заявление от ООО «Экострой-Дон» о признании недействительными приказов МинЖКХ от 14.01.2025 № 2 и № 3 и приказов от 20.01.2025 № 7 и № 8. Кроме того, на время проведения судебного разбирательства компания потребовала принять обеспечительные меры в виде приостановления заключения соглашений между ООО «Экоцентр» и министерством ЖКХ области по обращению с ТКО в Красносулинском и Миллеровском МЭОКе.

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Заявление о принятии мер мотивируется тем, что лишение статуса регоператора также отнимает право заключать договоры на оказание услуг по общению с твердыми коммунальными отходами. А в случае признания судом приказов незаконными ООО «Экострой-Дон» будет восстановлено в правах.

Добавим, что Арбитражный суд не удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер и заявление об ускорении рассмотрения дела. Также суд постановил вернуть ООО «ЭкостройДон» из федерального бюджета госпошлину в размере 30 тысяч рублей. Следующее заседание состоится 17 февраля.

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что новый регоператор ООО «ЭкоЦентр» задействует 170 спецавто для вывоза мусора.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мусор#Арбитражный суд#Регоператор#Министерство ЖКХ#Экострой-Дон
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