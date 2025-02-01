Глава СК потребовал доклад о донской семье, получившей землю без воды и газа

Posted 1 февраля, 16:39
Published 1 февраля, 16:39
Modified 1 февраля, 16:41
Updated 1 февраля, 16:41
Жительница Ростовской области направила обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину, в котором выразила несогласие с ходом определения обстоятельств нарушения прав ее семьи. Дело в том, что многодетной семье, проживающей в станице Кривянской, выделили земельный участок. Однако на нем нет никаких удобств: водо- и газоснабжения. В связи с этим построить дом на этой земле невозможно.
Семья не один раз пыталась жаловаться на эту ситуацию, но вопрос никак не разрешался. В связи с этим Бастрыкин поставил ситуацию на контроль центрального аппарата ведомства, а СУ СКР по Ростовской области начало расследовать уголовное дело.
Теперь Бастрыкин потребовал у руководителя регионального управления ведомства Аслана Хуаде доклад о промежуточных результатах следственных действий и установленных обстоятельствах инцидента.
Ранее председатель СКР Бастрыкин вмешался в дело о погибшем ребенке при взрыве в Ростовской области.