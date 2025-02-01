Глава СК потребовал доклад о донской семье, получившей землю без воды и газа

Жительница Ростовской области направила обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину, в котором выразила несогласие с ходом определения обстоятельств нарушения прав ее семьи. Дело в том, что многодетной семье, проживающей в станице Кривянской, выделили земельный участок. Однако на нем нет никаких удобств: водо- и газоснабжения. В связи с этим построить дом на этой земле невозможно.