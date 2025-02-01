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Posted 1 февраля, 16:39

Published 1 февраля, 16:39

Modified 1 февраля, 16:41

Updated 1 февраля, 16:41

Глава СК потребовал доклад о донской семье, получившей землю без воды и газа

Глава СК потребовал доклад о донской семье, получившей землю без воды и газа

1 февраля 2025, 16:39
Фото: 1MI. Глава СК потребовал доклад о донской семье, получившей землю без воды и газа
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетной семьи из Ростовской области, сообщает Следком региона.

Жительница Ростовской области направила обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину, в котором выразила несогласие с ходом определения обстоятельств нарушения прав ее семьи. Дело в том, что многодетной семье, проживающей в станице Кривянской, выделили земельный участок. Однако на нем нет никаких удобств: водо- и газоснабжения. В связи с этим построить дом на этой земле невозможно.

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Семья не один раз пыталась жаловаться на эту ситуацию, но вопрос никак не разрешался. В связи с этим Бастрыкин поставил ситуацию на контроль центрального аппарата ведомства, а СУ СКР по Ростовской области начало расследовать уголовное дело.

Теперь Бастрыкин потребовал у руководителя регионального управления ведомства Аслана Хуаде доклад о промежуточных результатах следственных действий и установленных обстоятельствах инцидента.

Ранее председатель СКР Бастрыкин вмешался в дело о погибшем ребенке при взрыве в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Водоснабжение#Уголовное дело#Многодетные семьи#Земельный участок#Следком#Коммуникации#Газоснабжение
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