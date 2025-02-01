Итоги субботы: в Ростове-на-Дону регоператор судится с МинЖКХ и дорожают детсады

Однако дополнительно ООО «Экострой-Дон» потребовал приостановить заключение соглашений по обращению с ТКО в Красносулинском и Миллеровском МЭОКе между МинЖКХ и новым регоператором ООО «ЭкоЦентр» на время судебного процесса. Компания аргументировала это тем, что лишение статуса регоператора также отнимает право заключать договоры на оказание услуг, а в случае признания судом приказов незаконными ООО «Экострой-Дон» будет восстановлено в правах.