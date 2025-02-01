Итоги субботы: в Ростове-на-Дону регоператор судится с МинЖКХ и дорожают детсады

Posted 1 февраля, 19:52
Published 1 февраля, 19:52
Modified 1 февраля, 19:54
Updated 1 февраля, 19:54
После того, как министерство ЖКХ Ростовской области лишило ООО «Экострой-Дон» статуса регоператора, компания решила признать соответствующие приказы не действительными. Для этого она обратилась в Арбитражный суд региона.
Однако дополнительно ООО «Экострой-Дон» потребовал приостановить заключение соглашений по обращению с ТКО в Красносулинском и Миллеровском МЭОКе между МинЖКХ и новым регоператором ООО «ЭкоЦентр» на время судебного процесса. Компания аргументировала это тем, что лишение статуса регоператора также отнимает право заключать договоры на оказание услуг, а в случае признания судом приказов незаконными ООО «Экострой-Дон» будет восстановлено в правах.
Отметим, что Арбитражный суд не удовлетворил заявления. Следующее заседание состоится 17 февраля.
Ухудшение погодных условий ожидается в воскресенье, 2 февраля. Утром пройдет умеренный дождь со снегом. Днем столбики термометров покажут до +5 градусов, а ночью — до +2 градусов Цельсия. Ветер несильный — 6 метров в секунду.
В понедельник, 3 февраля, температура воздуха упадет до +2 градусов днем и до 0 градусов ночью. Утром синоптики прогнозируют туман, а вечером — небольшой снег в сочетании с дождем.
Во вторник, 4 февраля, на протяжении всей ночи будет идти дождь. Всего ожидается 2,9 миллиметра осадков. Температурный фон составит -1…+2 градуса Цельсия.
Добавим, что во второй половине наступающей неделе в Ростове-на-Дону похолодает до -7 градусов, а ветер усилится до 13 метров в секунду.
В Ростове-на-Дону на 60% выросла плата за посещение детского сада. Если раньше родители платили 61 рубль за ребенка младше 3 лет и 71 рубль за малыша возрастом от 3 до 7 лет, то теперь цена увеличилась до 98 и 113,5 рубля соответственно.
По информации СМИ, цены изменились с 29 января. В связи с этим доплата за последние дни (29 — 31 января) месяца будет взиматься уже в феврале.
Напомним, что родители могут компенсировать расходы на детский сад.