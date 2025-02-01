Климатолог Иошпа рассказал, ждать ли засухи из-за аномально теплой зимы на Дону

Кроме того, теплая зима может не только вызвать засуху, но поспособствовать распространению вредителей сельскохозяйственных культур, в том числе саранчи, а также негативно сказаться на птицах. По-весеннему теплая погода заставляет птиц гораздо раньше гнездиться. Однако если позже в Ростовскую область придут заморозки, то вся первая кладка яиц просто замерзнет.