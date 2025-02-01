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Posted 1 февраля, 10:03

Published 1 февраля, 10:03

Modified 1 февраля, 10:05

Updated 1 февраля, 10:05

Климатолог Иошпа рассказал, ждать ли засухи из-за аномально теплой зимы на Дону

Климатолог Иошпа рассказал, ждать ли засухи из-за аномально теплой зимы на Дону

1 февраля 2025, 10:03
Фото: 1MI. Климатолог Иошпа рассказал, ждать ли засухи из-за аномально теплой зимы на Дону
Аномально теплая зима не гарантирует того, что лето будет 100% засушливым. Однако такие погодные условия могут принести и другие опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на климатолога Александра Иошпу.

По словам Иошпы, аномально теплую погоду в январе 2025 года зафиксировали во всех регионах юга России. Однако повышенная температура воздуха зимой не всегда является предвестником жаркого лета.

Кроме того, теплая зима может не только вызвать засуху, но поспособствовать распространению вредителей сельскохозяйственных культур, в том числе саранчи, а также негативно сказаться на птицах. По-весеннему теплая погода заставляет птиц гораздо раньше гнездиться. Однако если позже в Ростовскую область придут заморозки, то вся первая кладка яиц просто замерзнет.

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Ранее в Ростовской области зафиксировали нашествие грызунов из-за аномального тепла.

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