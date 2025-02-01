Климатолог Иошпа рассказал, ждать ли засухи из-за аномально теплой зимы на Дону

Posted 1 февраля, 10:03
Published 1 февраля, 10:03
Modified 1 февраля, 10:05
Updated 1 февраля, 10:05
По словам Иошпы, аномально теплую погоду в январе 2025 года зафиксировали во всех регионах юга России. Однако повышенная температура воздуха зимой не всегда является предвестником жаркого лета.
Кроме того, теплая зима может не только вызвать засуху, но поспособствовать распространению вредителей сельскохозяйственных культур, в том числе саранчи, а также негативно сказаться на птицах. По-весеннему теплая погода заставляет птиц гораздо раньше гнездиться. Однако если позже в Ростовскую область придут заморозки, то вся первая кладка яиц просто замерзнет.