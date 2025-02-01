rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля, 08:43

Published 1 февраля, 08:43

Modified 1 февраля, 08:45

Updated 1 февраля, 08:45

Больше 15 нарушений обнаружили при проверке общественного транспорта в Ростове

Массовые нарушения выявили при проверке общественного транспорта в Ростове

1 февраля 2025, 08:43
Фото: 1MI. Больше 15 нарушений обнаружили при проверке общественного транспорта в Ростове
Департамент транспорта Ростова-на-Дону провел рейд по проверке состояния подвижного состава микрорайона Военвед. Всего было выявлено 17 нарушений. Информация опубликована на сайте городской администрации.

Сотрудники ведомства осмотрели автобусы, которые курсируют по маршрутам №10, 17а, 49, 94, 96, 99 и троллейбусный маршрут №17. Особое внимание уделяли техническому и санитарному состоянию салонов и плановому выпуску подвижного состава.

В результате проверки было выявлено 17 нарушений. В связи с этим перевозчик должен будет выплатить штрафы.

В Ростове-на-Дону могут продлить автобусный маршрут №84
Узнать подробнее

Добавим, что рейды будут проводиться и в других районах Ростова-на-Дону.

Ранее в RostovGazeta рассказала, что в Ростове автобус наехал на выпавшую из салона пассажирку. Женщина попала в больницу с травмами.

Читайте также:
Следком выявил свыше 30 неисправных пассажирских автобусов в Ростове-на-ДонуПолицейские провели рейд по общественному транспорту в Ростовской областиМинтранс Ростовской области создал QR-код для жалоб на работу автобусов
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Автобус#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Проверка#Нарушения#Департамент транспорта#Рейд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика