Массовые нарушения выявили при проверке общественного транспорта в Ростове

Posted 1 февраля, 08:43
Published 1 февраля, 08:43
Modified 1 февраля, 08:45
Updated 1 февраля, 08:45
Сотрудники ведомства осмотрели автобусы, которые курсируют по маршрутам №10, 17а, 49, 94, 96, 99 и троллейбусный маршрут №17. Особое внимание уделяли техническому и санитарному состоянию салонов и плановому выпуску подвижного состава.
В результате проверки было выявлено 17 нарушений. В связи с этим перевозчик должен будет выплатить штрафы.
Добавим, что рейды будут проводиться и в других районах Ростова-на-Дону.
Ранее в RostovGazeta рассказала, что в Ростове автобус наехал на выпавшую из салона пассажирку. Женщина попала в больницу с травмами.