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Posted 1 февраля, 14:18

Published 1 февраля, 14:18

Modified 1 февраля, 14:20

Updated 1 февраля, 14:20

Массовые проверки трамваев прошли в Ростовской области

Массовые проверки трамваев прошли в Ростовской области

1 февраля 2025, 14:18
Фото: 1MI. Массовые проверки трамваев прошли в Ростовской области
В Таганроге прошли четыре проверки (по две в день) работы общественного транспорта. Рейд не обошелся без выявления недочетов. Информация опубликована на сайте администрации города.

30 и 31 января в Таганроге прошли проверки работы общественного транспорта. Так, инспекторы обошли трамваи, которые курсируют по маршрутам № 2, 3, 5, 8 и 9. В результате рейда было выявлено несколько нарушений, самым распространенным из них является отсутствие кондуктора в вагоне.

Кроме того, в одном из трамваев некорректно работало информационное табло. На нем остановка «Краеведческий музей» называлась «Музей Градостроительство и быт», однако время отображалось правильно. Также на некоторых маршрутах удалось выявить сломанный монетоприемник. Аппарат не выдавал пассажиру билет и не вернул деньги.

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Добавим, что по результатам проверок были составлены акты для проведения претензионной работы с переводчиком и наложения штрафов за нарушения.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудят из-за выпавшей под колеса автобуса женщины в Ростове.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Общественный транспорт#Таганрог#Трамвай#Штраф#Транспорт#Проверка#Рейд
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