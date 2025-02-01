Массовые проверки трамваев прошли в Ростовской области

Кроме того, в одном из трамваев некорректно работало информационное табло. На нем остановка «Краеведческий музей» называлась «Музей Градостроительство и быт», однако время отображалось правильно. Также на некоторых маршрутах удалось выявить сломанный монетоприемник. Аппарат не выдавал пассажиру билет и не вернул деньги.