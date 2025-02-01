Массовые проверки трамваев прошли в Ростовской области

Posted 1 февраля, 14:18
Published 1 февраля, 14:18
Modified 1 февраля, 14:20
Updated 1 февраля, 14:20
30 и 31 января в Таганроге прошли проверки работы общественного транспорта. Так, инспекторы обошли трамваи, которые курсируют по маршрутам № 2, 3, 5, 8 и 9. В результате рейда было выявлено несколько нарушений, самым распространенным из них является отсутствие кондуктора в вагоне.
Кроме того, в одном из трамваев некорректно работало информационное табло. На нем остановка «Краеведческий музей» называлась «Музей Градостроительство и быт», однако время отображалось правильно. Также на некоторых маршрутах удалось выявить сломанный монетоприемник. Аппарат не выдавал пассажиру билет и не вернул деньги.
Добавим, что по результатам проверок были составлены акты для проведения претензионной работы с переводчиком и наложения штрафов за нарушения.
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