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Posted 1 февраля, 08:08

Published 1 февраля, 08:08

Modified 1 февраля, 08:10

Updated 1 февраля, 08:10

Мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону в начале февраля

Мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону в начале февраля

1 февраля 2025, 08:08
Фото: 1MI. Мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону в начале февраля
Первые дни февраля принесут в Ростов-на-Дону пасмурную и дождливую погоду. Синоптики прогнозируют сильные осадки: ливни и мокрый снег.

Согласно Gismeteo, погодные условия начнут портиться уже в воскресенье, 2 февраля. Днем температура воздуха поднимется до +5, а ночью — опустится до +2 градусов. Однако утром ожидается дождь в сочетании с мокрым снегом. Ветер западный шесть метров в секунду.

В понедельник, 3 февраля, резко похолодает. Днем будет всего 2 градуса тепла, а ночью воздух охладится до 0 градусов. Утром может опуститься туман, а вечером — пройти небольшой снег с дождем.

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Во вторник, 4 февраля, всю ночь будет идти дождь. Всего выпадет примерно 2,9 миллиметра осадков. Температурный диапазон составит -1…+2 градуса Цельсия.

Добавим, что ближе к выходным в Ростове-на-Дону похолодает до -7 градусов, а ветер усилится до 13 метров в секунду.

Ранее стало известно, какие опасные погодные явления угрожают Ростовской области в феврале.

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