Мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону в начале февраля

Posted 1 февраля, 08:08
Published 1 февраля, 08:08
Modified 1 февраля, 08:10
Updated 1 февраля, 08:10
Согласно Gismeteo, погодные условия начнут портиться уже в воскресенье, 2 февраля. Днем температура воздуха поднимется до +5, а ночью — опустится до +2 градусов. Однако утром ожидается дождь в сочетании с мокрым снегом. Ветер западный шесть метров в секунду.
В понедельник, 3 февраля, резко похолодает. Днем будет всего 2 градуса тепла, а ночью воздух охладится до 0 градусов. Утром может опуститься туман, а вечером — пройти небольшой снег с дождем.
Во вторник, 4 февраля, всю ночь будет идти дождь. Всего выпадет примерно 2,9 миллиметра осадков. Температурный диапазон составит -1…+2 градуса Цельсия.
Добавим, что ближе к выходным в Ростове-на-Дону похолодает до -7 градусов, а ветер усилится до 13 метров в секунду.
Ранее стало известно, какие опасные погодные явления угрожают Ростовской области в феврале.