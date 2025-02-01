Мокрый снег и дождь накроют Ростов-на-Дону в начале февраля

Согласно Gismeteo, погодные условия начнут портиться уже в воскресенье, 2 февраля. Днем температура воздуха поднимется до +5, а ночью — опустится до +2 градусов. Однако утром ожидается дождь в сочетании с мокрым снегом. Ветер западный шесть метров в секунду.