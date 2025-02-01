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Posted 1 февраля, 06:06

Published 1 февраля, 06:06

Modified 1 февраля, 06:08

Updated 1 февраля, 06:08

Мокрый снег и дожди накроют трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Мокрый снег и дожди накроют трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

1 февраля 2025, 06:06
Фото: 1MI. Мокрый снег и дожди накроют трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Ростовской области, что может ухудшить условия для водителей на федеральных трассах, сообщает «Автодор».

В частности на трассе М-4 «Дон» днем и вечером в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях прогнозируют дождь и мокрый снег. На других участках федеральной трассы в Московской и Тульской областях мокрый снег пойдет с самого утра. А температура воздуха ожидается от 0 до +2 градусов.

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По прогнозу регионального гидрометцентра, с 1 по 3 февраля в Ростовской области прогнозируются небольшой дождь, а в северной части в сочетании с мокрым снегом. В отдельных районах туман, ночью и утром гололёд, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью может опуститься до -2 градусов, а днем подняться до +5, в южной части региона воздух прогреется до +8.

Ранее RostovGazeta рассказала, какие опасные погодные явления угрожают Ростовской области в феврале.

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