Мокрый снег и дожди накроют трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

В частности на трассе М-4 «Дон» днем и вечером в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях прогнозируют дождь и мокрый снег. На других участках федеральной трассы в Московской и Тульской областях мокрый снег пойдет с самого утра. А температура воздуха ожидается от 0 до +2 градусов.