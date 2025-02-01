Мокрый снег и дожди накроют трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 1 февраля, 06:06
Published 1 февраля, 06:06
Modified 1 февраля, 06:08
Updated 1 февраля, 06:08
В частности на трассе М-4 «Дон» днем и вечером в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях прогнозируют дождь и мокрый снег. На других участках федеральной трассы в Московской и Тульской областях мокрый снег пойдет с самого утра. А температура воздуха ожидается от 0 до +2 градусов.
По прогнозу регионального гидрометцентра, с 1 по 3 февраля в Ростовской области прогнозируются небольшой дождь, а в северной части в сочетании с мокрым снегом. В отдельных районах туман, ночью и утром гололёд, на дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью может опуститься до -2 градусов, а днем подняться до +5, в южной части региона воздух прогреется до +8.
Ранее RostovGazeta рассказала, какие опасные погодные явления угрожают Ростовской области в феврале.