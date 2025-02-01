Мужчина проткнул мочевой пузырь, упав на клумбу в Ростове-на-Дону

Posted 1 февраля, 07:37
Published 1 февраля, 07:37
Modified 1 февраля, 07:39
Updated 1 февраля, 07:39
Сотрудники ведомства рассказали, что на клумбе были металлические пруты, которые поддерживали растения. Мужчина напоролся на один из них. Прут пронзил мягкие ткани и задел мочевой пузырь.
Вероятно, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили пострадавшего в горбольницу №5. Там специалисты подтвердили, что травма серьезная, и связались с урологами БСМП. Мужчину экстренно доставили туда на лечение.
— Повреждения были устранены с минимальным вмешательством. Пациент быстро восстановился и уже вернулся к привычному образу жизни, — добавили в Минздраве.
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