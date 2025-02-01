Новая неделя начнется с массовых отключений электричества в Ростове

Posted 1 февраля, 15:05
Published 1 февраля, 15:05
Modified 1 февраля, 15:07
Updated 1 февраля, 15:07
В понедельник, 3 февраля, свет погаснет в хуторе Камышеваха. Электричества не будет с 08.00 до 17.00 мск. На час дольше, с 09.00 до 17.00 мск, обесточат дома № 12/73, 67,67/1,69, 73/12, 90-98 на 18-й линии, № 10-12 на Лекальной, № 50, 54, 60 на 20-й линии, №77 на Ченцова, № 24-38 и 33 на Зявкина, № 42-46, 20-22 на Нансена, № 1-27 в переулке Больничном, № 1-9, 2-12 в Несветайском, № 21-27, 18-28 в Лечебном, № 7-9, 8-10 в Коломенском и № 9-13, 2-30 в Долевом.
С 09.00 до 16.00 мск отключения пройдут на улице Межевой, 2-78, 1-87, Нагорной, 2-86, 1-71, Профсоюзной, 45, 6-98 и в переулке Защитном, 14-18, 17-21, Кавалерийском, 8, 16/72, 11/57, Солдатском, 1-13, 2-14 и Ярославском, 24-26, 27-29, 19/71.
На следующий день, 4 февраля, аналогичная ситуация будет на улице Станиславского, 241/54, Красноармейской, 90/122 и на проспекте Буденновском, 51-57. Там, как и в переулке Грибоедовском, света не будет с 09.00 до 17.00 мск. На улице Балашовской, 9-11, 12-14, Вагулевского, 4-14, 9-29, Привокзальной, 15/9, Трудящихся, 1-47 и 2-44 отключения пройдут с 09.00 до 16.00 мск. В это же время — в переулке Защитном, 4-10, 1-11, Моторном, 1-23, 2-18.
Дольше всего без электричества просидят жители улиц Амбулаторной (дома № 24/1, 153, 95-115), Гастелло (№ 1-21, 2-18), Днепросоветской (№ 7-47, 14-62), Интернациональной (№ 33-41, 42-48), Кочубея (№ 2-50, 3, 13), Перекопской (№ 19-59, 22-78), Подгорной (№ 1-57, 2-20, 42-58), Портовой (№ 106-108, 101-207, 221).
В это же время обесточат дома в переулке Глиссерном (№ 1-53, 2-52), Гудермесском (№ 1-7, 2-24), Ермака (№ 1-33, 2-44), Житомирском (№ 1-3), Народном (№ 1-3, 6-10), ОГПУ (№ 1-13), Пинском (№ 1-13, 2-16), Самошкина (№ 2-4), Саперный спуск (№ 1-51, 2-54), Шефский спуск (№ 1-61, 2-58), Булановском (№ 1-31, 2-54), Деревянко (№ 1-27, 2-32, 40-46), Марийском (№ 2-36, 3-23) и Демьяна Бедного (№ 1-29, 2-32).
На проспекте Соколова, 72, 78 и 80, а также на Чехова, 101 свет погаснет с 10.00 до 14.00 мск. А на Соколова, 78А и улице Филимоновской, 217 отключения продлятся всего пару часов — с 10.00 до 12.00 мск.
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