Новая неделя начнется с массовых отключений электричества в Ростове

На следующий день, 4 февраля, аналогичная ситуация будет на улице Станиславского, 241/54, Красноармейской, 90/122 и на проспекте Буденновском, 51-57. Там, как и в переулке Грибоедовском, света не будет с 09.00 до 17.00 мск. На улице Балашовской, 9-11, 12-14, Вагулевского, 4-14, 9-29, Привокзальной, 15/9, Трудящихся, 1-47 и 2-44 отключения пройдут с 09.00 до 16.00 мск. В это же время — в переулке Защитном, 4-10, 1-11, Моторном, 1-23, 2-18.