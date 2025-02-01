Плата за детсад резко выросла в Ростове-на-Дону

Posted 1 февраля, 06:35
Published 1 февраля, 06:35
Modified 1 февраля, 06:37
Updated 1 февраля, 06:37
Ранее родители платили 61 рубль за ребенка младше 3 лет и 71 рубль — если возраст был от 3 до 7 лет. Теперь эти цены подскочили до 98 и 113,5 рубля соответственно.
По информации Donnews, в одном из городских детских садов плата поднялась с 29 января. За последние несколько дней, с 29 по 31 января, доплачивать будут уже в феврале.
Как сообщала RostovGazeta, власти решили пересмотреть расценки из-за скачка цен на продукты. Вероятно, речь идет об инфляции — одно только сливочное масло подорожало на 40% за год.
Однако у родителей остается возможность компенсировать расходы на детский сад.