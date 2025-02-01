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Posted 1 февраля, 06:35

Published 1 февраля, 06:35

Modified 1 февраля, 06:37

Updated 1 февраля, 06:37

Плата за детсад резко выросла в Ростове-на-Дону

Плата за детсад резко выросла в Ростове-на-Дону

1 февраля 2025, 06:35
Фото: 1MI. Плата за детсад резко выросла в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону увеличилась плата за посещение детского сада. По данным администрации города, рост составил порядка 60%.

Ранее родители платили 61 рубль за ребенка младше 3 лет и 71 рубль — если возраст был от 3 до 7 лет. Теперь эти цены подскочили до 98 и 113,5 рубля соответственно.

По информации Donnews, в одном из городских детских садов плата поднялась с 29 января. За последние несколько дней, с 29 по 31 января, доплачивать будут уже в феврале.

Как сообщала RostovGazeta, власти решили пересмотреть расценки из-за скачка цен на продукты. Вероятно, речь идет об инфляции — одно только сливочное масло подорожало на 40% за год.

Однако у родителей остается возможность компенсировать расходы на детский сад.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Цены#Продукты#Детский сад#Плата#Администрация#Родители#Компенсация
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