Продажи пельменей в Ростовской области выросли почти на четверть

Posted 1 февраля, 16:38
Published 1 февраля, 16:38
Modified 1 февраля, 16:40
Updated 1 февраля, 16:40
Согласно результатам исследования, в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года продажи пельменей выросли на 21%. При этом в денежном выражении люди стали тратить на товар на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Основными причинами такого большого роста продаж являются увеличение числа покупателей пельменей (+4%) и частоты покупок. Указывается, что 81% семей приобретает этот товар хотя бы один раз в год.
Добавим, что средний чек на пельмени составляет 256 рублей. Такой спрос на пельмени также демонстрирует приверженность россиян к традиционным продуктам.
До этого RostovGazeta рассказала, что цены на мороженое подскочили на 20% в Ростовской области.