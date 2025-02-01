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Posted 1 февраля, 16:38

Published 1 февраля, 16:38

Modified 1 февраля, 16:40

Updated 1 февраля, 16:40

Продажи пельменей в Ростовской области выросли почти на четверть

Продажи пельменей в Ростовской области выросли почти на четверть

1 февраля 2025, 16:38
Фото: Шедеврум. Продажи пельменей в Ростовской области выросли почти на четверть
Жители России, в том числе и Ростовской области стали покупать на 21% больше пельменей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Ромир».

Согласно результатам исследования, в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года продажи пельменей выросли на 21%. При этом в денежном выражении люди стали тратить на товар на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Основными причинами такого большого роста продаж являются увеличение числа покупателей пельменей (+4%) и частоты покупок. Указывается, что 81% семей приобретает этот товар хотя бы один раз в год.

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Добавим, что средний чек на пельмени составляет 256 рублей. Такой спрос на пельмени также демонстрирует приверженность россиян к традиционным продуктам.

До этого RostovGazeta рассказала, что цены на мороженое подскочили на 20% в Ростовской области.

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