Ростовские врачи собрали ногу девушки из 15 осколков костей после взрыва снаряда

Posted 1 февраля, 18:06
Published 1 февраля, 18:06
Modified 1 февраля, 18:08
Updated 1 февраля, 18:08
В марте 2022 года в окно квартиры, расположенной на третьем этаже высотки в Мариуполе, прилетел снаряд противника. Взрыв раздробил голень правой ноги молодой женщины на 15 кусков. Она испытывала адскую боль, но пошла в больницу. Местные врачи сказали, что ногу можно оставить, но она не будет функционировать.
Такой ответ не удовлетворил пострадавшую и она поехала в больницу Донецка. Там ей установили аппарат Илизарова на 14 месяцев. Когда пришло время его снимать, то выяснилось, что кости не срослись. Кроме того, девушка все это время спасалась от боли только благодаря обезболивающим.
Позже подруга подсказала, что можно отправится в Ростов-на-Дону в РостГМУ, где ей успешно выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава. Пострадавшая послушала совет и обратилась к донским врачам.
Во время сложнейшей операции медикам пришлось разбирать кости, которые срослись слабо и при этом неправильно, убрать костную мозоль и ложный сустав. Всего операция длилась 4,5 часа. За это время хирурги провели не только трансплантацию, но и собрали кости на титановую пластину и закрепили на 14 болтов.
По словам пациентки, раздробленные кости были смещены, как в калейдоскопе, а ногу собрали буквально «из ничего» и при этом она — абсолютно ровная.
Добавим, что весной девушка уже сможет гулять самостоятельно без костылей и чьей-либо помощи.
Ранее врачи в Ростове собрали лицо подростка по кускам после страшного ДТП.