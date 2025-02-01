Ростовские врачи собрали ногу девушки из 15 осколков костей после взрыва снаряда

Такой ответ не удовлетворил пострадавшую и она поехала в больницу Донецка. Там ей установили аппарат Илизарова на 14 месяцев. Когда пришло время его снимать, то выяснилось, что кости не срослись. Кроме того, девушка все это время спасалась от боли только благодаря обезболивающим.