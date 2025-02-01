Ростовстат опубликовал самые выгодные цены на мясо в Ростовской области

По обновленным данным за 27 января, выгоднее всего говядину можно купить в Волгодонске. Там килограмм качественного мяса в среднем стоит 555,32 рубля. В Ростове-на-Дону кусок говядины в среднем обойдется уже в 584,49 рубля, что на 4,4 рубля меньше прошлой цены. В Миллерово за мясо придется отдать в среднем 593 рубля без 23 копеек.