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Posted 1 февраля, 12:50

Published 1 февраля, 12:50

Modified 1 февраля, 12:52

Updated 1 февраля, 12:52

Ростовстат опубликовал самые выгодные цены на мясо в Ростовской области

Ростовстат опубликовал самые выгодные цены на мясо в Ростовской области

1 февраля 2025, 12:50
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовстат опубликовал самые выгодные цены на мясо в Ростовской области
В конце января средняя стоимость мяса в Ростовской области изменилась, но не сильно. Некоторые позиции успели подорожать, а некоторые — наоборот упали в цене, сообщает Ростовстат.

По обновленным данным за 27 января, выгоднее всего говядину можно купить в Волгодонске. Там килограмм качественного мяса в среднем стоит 555,32 рубля. В Ростове-на-Дону кусок говядины в среднем обойдется уже в 584,49 рубля, что на 4,4 рубля меньше прошлой цены. В Миллерово за мясо придется отдать в среднем 593 рубля без 23 копеек.

За свининой рекомендуют ехать в Ростов. Здесь килограмм мяса продают за 371,34 рубля. Недорогую свинину можно найти в Шахтах — 401,84 рубля.

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Также упали цены и на курятину. В Миллерово ее в среднем можно купить за 190,83 рубля (ранее 192,41 рубля). А вот в донской столице килограмм птицы наоборот подорожал до 210,56 рубля, в Таганроге — уже до 213,70 рубля.

В Волгодонске есть возможность приобрести баранину по лучшей средней цене — 718,38 рубля. При этом в Ростове-на-Дону и Шахтах продают самое дорогое мясо — 778,94 и 780,45 рубля соответственно.

До этого стало известно, что цены на бензин в Ростовской области стремятся к 82 рублям за литр.

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