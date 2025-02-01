Скрябин поручил убрать несанкционированные рекламные объявления в Ростове

Posted 1 февраля, 20:43
Published 1 февраля, 20:43
Modified 1 февраля, 20:45
Updated 1 февраля, 20:45
В личном телеграм-канале исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что в первый рабочий день поручил разобраться с несанкционированной рекламой на Привокзальной площади, которая портит облик города.
Скрябин отметил, что размещение объявлений — это проблема, происходящая на регулярной основе. В связи с этим он поручил проработать альтернативные решения для устранения такой рекламы и применить положительный опыт других городов страны.
Добавим, что в Ростове планируют установить около 450 новых остановочных комплексов. При этом и.о главы администрации подметил, что их нужно сохранить в изначальном виде и не портить рекламными объявлениями.
Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь призвал и. о. главы администрации Ростова-на-Дону Александра Скрябина навести в нем порядок.