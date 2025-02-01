Суд Ростовской области передал государству крупнейшего экспортера зерна

Posted 1 февраля, 13:47
Published 1 февраля, 13:47
Modified 1 февраля, 13:49
Updated 1 февраля, 13:49
По информации СМИ, основанием для судебного разбирательства послужил тот факт, что владелец ООО «Родные поля» Петр Ходыкин является гражданином не только Российской Федерации, но и Сент-Китс и Невис (Британия).
Из-за наличия второго гражданства Ходыкин считается иностранным резидентом. А для его участия в стратегическом предприятии нужно получить специальное разрешение правительства России, которого у предпринимателя нет.
По решению суда, государству перейдут 100% долей компании «Родные поля», которая является одним из крупнейших национальных экспортеров зерна. Активы организации включают 11 морских судов, железнодорожный состав, грузовой терминал и многое другое. Ежегодная выручка ООО «Родные поля» составляет 299 миллиардов рублей, валовая прибыль — 100 миллиардов рублей, а капитализация превышает 58 миллиардов рублей.
Ранее RostovGazeta рассказала, что Петр Ходыкин вошел в список самых богатых аграриев в Ростовской области.