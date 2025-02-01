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Posted 1 февраля, 13:47

Published 1 февраля, 13:47

Modified 1 февраля, 13:49

Updated 1 февраля, 13:49

Суд Ростовской области передал государству крупнейшего экспортера зерна

Суд Ростовской области передал государству крупнейшего экспортера зерна

1 февраля 2025, 13:47
Фото: Изображение Midjourney. Суд Ростовской области передал государству крупнейшего экспортера зерна
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства 100% долей крупного зернотрейдера ООО «Родные поля», которым владеет Петр Ходыкин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации СМИ, основанием для судебного разбирательства послужил тот факт, что владелец ООО «Родные поля» Петр Ходыкин является гражданином не только Российской Федерации, но и Сент-Китс и Невис (Британия).

Из-за наличия второго гражданства Ходыкин считается иностранным резидентом. А для его участия в стратегическом предприятии нужно получить специальное разрешение правительства России, которого у предпринимателя нет.

По решению суда, государству перейдут 100% долей компании «Родные поля», которая является одним из крупнейших национальных экспортеров зерна. Активы организации включают 11 морских судов, железнодорожный состав, грузовой терминал и многое другое. Ежегодная выручка ООО «Родные поля» составляет 299 миллиардов рублей, валовая прибыль — 100 миллиардов рублей, а капитализация превышает 58 миллиардов рублей.

Ранее RostovGazeta рассказала, что Петр Ходыкин вошел в список самых богатых аграриев в Ростовской области.

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