rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля, 07:27

Published 1 февраля, 07:27

Modified 1 февраля, 07:29

Updated 1 февраля, 07:29

Температурные качели в 24 градуса прогнозируют в Ростове в феврале

Температурные качели в 24 градуса прогнозируют в Ростове в феврале

1 февраля 2025, 07:27
Фото: 1MI. Температурные качели в 24 градуса прогнозируют в Ростове в феврале
В Ростове ожидается от -10 до +14 градусов в феврале. Такие резкие перепады прогнозируют во второй половине месяца.

По информации «РБК Ростов» со ссылкой на начальника Ростовского гидрометцентра Елену Назарову, среднемесячная температура будет выше нормы.

В начале месяца пройдут осадки практически по всему региону. К концу первой декады (прим. — 10 дней) выпадет снег. Температуру прогнозируют от -2 до +3 ночью, а днем — от +1 до +7. На юге воздух прогреется даже до +10 градусов.

В Гидрометцентре сообщили о температуре выше нормы в Ростовской области
Узнать подробнее

Ко второй декаде значительно похолодает. По ночам температура упадет до -5 градусов, при прояснениях — до -14. Днем столбик термометра покажет от -3 до +2. При этом осадки продолжатся. Особенно мощные ливни обещают в конце февраля. При этом ожидается потепление до +14 градусов на юге, а в среднем по области — от +3 до +10.

Подробнее об опасных погодных явлениях в феврале читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Мокрый снег накроет Ростовскую область на КрещениеТемпературные качели накроют Ростовскую область на Рождество. Ждать ли снег?Морозы до 17 градусов придут в Ростовскую область в январе
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погода#Снег#Осадки#Ростов#Ливни#Гидрометцентр#Температура#Перепады температуры#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика