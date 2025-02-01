Температурные качели в 24 градуса прогнозируют в Ростове в феврале

Ко второй декаде значительно похолодает. По ночам температура упадет до -5 градусов, при прояснениях — до -14. Днем столбик термометра покажет от -3 до +2. При этом осадки продолжатся. Особенно мощные ливни обещают в конце февраля. При этом ожидается потепление до +14 градусов на юге, а в среднем по области — от +3 до +10.