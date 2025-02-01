Температурные качели в 24 градуса прогнозируют в Ростове в феврале

Posted 1 февраля, 07:27
Published 1 февраля, 07:27
Modified 1 февраля, 07:29
Updated 1 февраля, 07:29
По информации «РБК Ростов» со ссылкой на начальника Ростовского гидрометцентра Елену Назарову, среднемесячная температура будет выше нормы.
В начале месяца пройдут осадки практически по всему региону. К концу первой декады (прим. — 10 дней) выпадет снег. Температуру прогнозируют от -2 до +3 ночью, а днем — от +1 до +7. На юге воздух прогреется даже до +10 градусов.
Ко второй декаде значительно похолодает. По ночам температура упадет до -5 градусов, при прояснениях — до -14. Днем столбик термометра покажет от -3 до +2. При этом осадки продолжатся. Особенно мощные ливни обещают в конце февраля. При этом ожидается потепление до +14 градусов на юге, а в среднем по области — от +3 до +10.
Подробнее об опасных погодных явлениях в феврале читайте в материале RostovGazeta.