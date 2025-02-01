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Posted 1 февраля, 18:32

Published 1 февраля, 18:32

Modified 1 февраля, 18:35

Updated 1 февраля, 18:35

Сотни водителей фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-Дону

Водители фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-Дону

1 февраля 2025, 18:32
Фото: 1MI. Сотни водителей фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-Дону
1 февраля около 100 водителей большегрузов собрались у «Ростов Арена» на стихийный митинг против штрафов и ограничений движения для грузовиков в донской столице, которые начали действовать с начала 2025 года, сообщают СМИ.

Напомним, что с 1 января в Ростове-на-Дону выросли штрафы за проезд большегрузов под запрещающим это знаком. Теперь водители должны выплатить не 500 рублей, а сразу пять тысяч рублей. А за повторный проезд — до 10 тысяч рублей.

По информации DonDay, новые правила движения вызвали возмущение у водителей, которые ежедневно занимаются перевозкой стройматериалов, продуктов и других грузов. Это связано с тем, что знаки и камеры расставлены так, что не нарушить ограничения невозможно.

За январь 2025 года многие водители получили большие штрафы.

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Один из водителей рассказал, что может получить штраф, едва отъехав от дома: «Я живу в районе ГПЗ-10. Мой путь на работу и домой пролегает через улицу Малиновского, где есть знак „Движение грузовиков запрещено“. Запрет действует с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Но если еще вечером я могу подождать до 20:00, чтобы не получить штраф, то утром не всегда получается выехать раньше 7 утра. Выходит, что еще не выехав на работу, я уже жду „письма счастья“.

Добавим, что водители составили коллективное обращение к администрации Ростова-на-Дону с требованием решить проблему.

Ранее RostovGazeta рассказала, что в Ростове ограничили проезд для фур и грузовиков по десятку улиц.

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