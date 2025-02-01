Водители фур вышли с протестом против штрафов за езду по Ростову-на-Дону

Один из водителей рассказал, что может получить штраф, едва отъехав от дома: «Я живу в районе ГПЗ-10. Мой путь на работу и домой пролегает через улицу Малиновского, где есть знак „Движение грузовиков запрещено“. Запрет действует с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Но если еще вечером я могу подождать до 20:00, чтобы не получить штраф, то утром не всегда получается выехать раньше 7 утра. Выходит, что еще не выехав на работу, я уже жду „письма счастья“.