rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 09:13

Published 2 февраля, 09:13

Modified 2 февраля, 09:36

Updated 2 февраля, 09:36

Огневая группа сбила беспилотник на юго-западе Ростовской области

Атака продолжается: огневая группа сбила беспилотник на юго-западе Ростовской области

2 февраля 2025, 09:13
Фото: Изображение Midjourney.

Огневая группа сбила беспилотник на юго-западе Ростовской области

В юго-западной части Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Информация об этом появилась в телеграм-канале врио губернатора региона Юрия Слюсаря.

Сообщается, что один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы.

«По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается.», — пишет Юрий Слюсарь.

Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС пришли оповещения об авиационной опасности в Каменске, а также в Неклиновском и Азовском районах.

Десяток беспилотников перехватили над Азовским морем
Узнать подробнее

Напомним, сегодня утром, 2 февраля, Юрий Слюсарь объявил о сбитом беспилотнике в Куйбышевском районе Ростовской области. При этом в приложении экстренной информации РСЧС оповещение о беспилотной опасности приходило после 04.00 мск жителям Тарасовского, Каменского, Миллеровского районов и Новошахтинска. А вот по Куйбышевскому уведомлений не было.

Читайте также:
В УГОЧС рассказали ростовчанам, что делать во время воздушной атакиДесяток беспилотников перехватили над Азовским моремВоенные подавили боевой беспилотник в районе в Ростовской области
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#БПЛА#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Атака БПЛА#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика