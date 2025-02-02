Атака продолжается: огневая группа сбила беспилотник на юго-западе Ростовской области

Напомним, сегодня утром, 2 февраля, Юрий Слюсарь объявил о сбитом беспилотнике в Куйбышевском районе Ростовской области. При этом в приложении экстренной информации РСЧС оповещение о беспилотной опасности приходило после 04.00 мск жителям Тарасовского, Каменского, Миллеровского районов и Новошахтинска. А вот по Куйбышевскому уведомлений не было.