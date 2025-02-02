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Posted 2 февраля, 12:53

Published 2 февраля, 12:53

Modified 2 февраля, 12:55

Updated 2 февраля, 12:55

Авиационную опасность повторно объявили в Ростовской области 2 февраля

Авиационную опасность повторно объявили в Ростовской области 2 февраля

2 февраля 2025, 12:53
Фото: Минобороны РФ. Авиационную опасность повторно объявили в Ростовской области 2 февраля
В нескольких районах Ростовской области повторно объявили авиационную опасность. Об этом сообщили в приложении экстренной информации РСЧС.

Напомним, сегодня утром, 2 февраля в 6.31 мск, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о сбитом беспилотнике в Куйбышевском районе Ростовской области.

В этот же день, в 11.57 мск, объявили опасность в юго-западной части региона. Стало известно об еще одном сбитом беспилотнике. Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС пришли оповещения об авиационной опасности жителям нескольких районов.

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В 15.26 мск в Азовском районе и Каменске повторно объявили авиационную опасность, а в 15.37 мск — в Новошахтинске.

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