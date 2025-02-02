Авиационную опасность повторно объявили в Ростовской области 2 февраля

Posted 2 февраля, 12:53
Published 2 февраля, 12:53
Modified 2 февраля, 12:55
Updated 2 февраля, 12:55
Напомним, сегодня утром, 2 февраля в 6.31 мск, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о сбитом беспилотнике в Куйбышевском районе Ростовской области.
В этот же день, в 11.57 мск, объявили опасность в юго-западной части региона. Стало известно об еще одном сбитом беспилотнике. Кроме того, в приложении экстренной информации РСЧС пришли оповещения об авиационной опасности жителям нескольких районов.
В 15.26 мск в Азовском районе и Каменске повторно объявили авиационную опасность, а в 15.37 мск — в Новошахтинске.