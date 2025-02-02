rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 10:44

Published 2 февраля, 10:44

Modified 2 февраля, 10:46

Updated 2 февраля, 10:46

Четырехкилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Четырехкилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

2 февраля 2025, 10:44
Фото: 1MI.
В Ростовской области участок трассы М-4 «Дон» недалеко от города Шахты сковала пробка длиной четыре километра. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Информация о пробке проявилась в 9.25 мск от пользователей сервиса. Дорожный затор начинается с 1009-го километра трассы, недалеко от хутора Марьевка, и завершается на 1013-м километре.

Судя по данным сервиса, причиной пробки стали дорожные работы, которые ведутся на этом участке.

Полыхающий автомобиль парализовал движение на Вавилова в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

До этого, 2 февраля, в Ростове-на-Дону на Западном произошла авария с участием трех машин. Позже в соцмедиа появились фотографии с места происшествия, а также запись с видеорегистратора одного из участников происшествия.

Читайте также:
Движение на трассе М-4 «Дон» парализовало из-за 15-километровой пробкиПолыхающий автомобиль парализовал движение на Вавилова в Ростове-на-ДонуМашины застряли в большой пробке на Михаила Нагибина из-за ДТП в Ростове
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#М-4#М-4 «Дон»#Затор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика