Четырехкилометровая пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 2 февраля, 10:44
Published 2 февраля, 10:44
Modified 2 февраля, 10:46
Updated 2 февраля, 10:46
Информация о пробке проявилась в 9.25 мск от пользователей сервиса. Дорожный затор начинается с 1009-го километра трассы, недалеко от хутора Марьевка, и завершается на 1013-м километре.
Судя по данным сервиса, причиной пробки стали дорожные работы, которые ведутся на этом участке.
До этого, 2 февраля, в Ростове-на-Дону на Западном произошла авария с участием трех машин. Позже в соцмедиа появились фотографии с места происшествия, а также запись с видеорегистратора одного из участников происшествия.