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Posted 2 февраля, 09:15

Published 2 февраля, 09:15

Modified 2 февраля, 09:15

Updated 2 февраля, 09:15

Elis Fashion Rus не будет покупать фабрики ростовской компании Gloria Jeans

Elis Fashion Rus не будет покупать фабрики ростовской компании Gloria Jeans

2 февраля 2025, 09:15
Фото: 1MI.
Производитель одежды Elis Fashion Rus не собирается покупать фабрики Gloria Jeans в Ростовской области. Об этом рассказал РБК Ростов, ссылаясь на гендиректора компании Александра Еремеева.

Напомним, руководство Gloria Jeans приняло решение закрыть фабрики в Шахтах и Новочеркасске. Из-за этого без работы остались около двух тысяч человек. Также появилась информация, что фабрики выставили на продажу.

Позже врио губернатора региона Юрий Слюсарь отметил, что в данный момент идут переговоры с инвесторами для покупки предприятий.

По словам Еремеева, у компании в данный момент нет планов по расширению за счет новых активов.

«Пару лет назад мы бы поучаствовали в приобретении, сейчас нет, поскольку объемы производства не увеличиваем», — цитирует РБК Ростов Александра Еремеева.

Гендиректор компании предположил, что будущим владельцем предприятия может стать другая крупная организация по производству одежды — БТК Групп.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ЭЛИС ФЭШН РУС» является крупным предприятием, зарегистрированным в августе 1992 года. На 2023 год выручка от продажи компании составила 5,5 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 247 миллионов рублей.

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«Пару лет назад мы бы поучаствовали в приобретении, сейчас нет, поскольку объемы производства не увеличиваем», — цитирует РБК Ростов Александра Еремеева.

Гендиректор компании предположил, что будущим владельцем предприятия может стать другая крупная организация по производству одежды — БТК Групп.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ЭЛИС ФЭШН РУС» является крупным предприятием, зарегистрированным в августе 1992 года. На 2023 год выручка от продажи компании составила 5,5 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 247 миллионов рублей.

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