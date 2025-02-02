Elis Fashion Rus не будет покупать фабрики ростовской компании Gloria Jeans

Posted 2 февраля, 09:15
Published 2 февраля, 09:15
Modified 2 февраля, 09:15
Updated 2 февраля, 09:15
Напомним, руководство Gloria Jeans приняло решение закрыть фабрики в Шахтах и Новочеркасске. Из-за этого без работы остались около двух тысяч человек. Также появилась информация, что фабрики выставили на продажу.
Позже врио губернатора региона Юрий Слюсарь отметил, что в данный момент идут переговоры с инвесторами для покупки предприятий.
По словам Еремеева, у компании в данный момент нет планов по расширению за счет новых активов.
«Пару лет назад мы бы поучаствовали в приобретении, сейчас нет, поскольку объемы производства не увеличиваем», — цитирует РБК Ростов Александра Еремеева.
Гендиректор компании предположил, что будущим владельцем предприятия может стать другая крупная организация по производству одежды — БТК Групп.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ЭЛИС ФЭШН РУС» является крупным предприятием, зарегистрированным в августе 1992 года. На 2023 год выручка от продажи компании составила 5,5 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 247 миллионов рублей.
«Пару лет назад мы бы поучаствовали в приобретении, сейчас нет, поскольку объемы производства не увеличиваем», — цитирует РБК Ростов Александра Еремеева.
Гендиректор компании предположил, что будущим владельцем предприятия может стать другая крупная организация по производству одежды — БТК Групп.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ЭЛИС ФЭШН РУС» является крупным предприятием, зарегистрированным в августе 1992 года. На 2023 год выручка от продажи компании составила 5,5 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 247 миллионов рублей.