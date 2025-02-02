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Posted 2 февраля, 16:10

Published 2 февраля, 16:10

Modified 2 февраля, 16:10

Updated 2 февраля, 16:10

Итоги недели: в Ростове вспыхнул СИЗО, ушел Логвиненко и закрыли фабрики Gloria Jeans

Итоги недели: в Ростове вспыхнул СИЗО, ушел Логвиненко и закрыли фабрики Gloria Jeans

2 февраля 2025, 16:10
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги недели: в Ростове вспыхнул СИЗО, ушел Логвиненко и закрыли фабрики Gloria Jeans
В Ростове вспыхнул скандально известный СИЗО №1 и ушел в отставку глава администрации Алексей Логвиненко, а в регионе ищут новых акционеров для закрывшихся фабрик Gloria Jeans.

Уход Алексея Логвиненко

Впервые об уходе Логвиненко заговорили еще в начале января. На встрече со СМИ 14 января глава администрации открещивался от заявления, но уточнял, что его может лишить полномочий городская Дума. В пресс-службе администрации также не дали четкого комментария по этому поводу.

Позже депутат Гордумы Наталья Оськина показала снимок экрана с официального сайта администрации. Там упоминалось заседание 28 января, где решится вопрос об увольнении Логвиненко. На следующий день повестка исчезла.

Тем временем Логвиненко и вовсе пропал из информационного пространства. Позже в администрации сообщили, что Алексей Валентинович находится на больничном.

Вскоре заседание 28 января состоялось. Депутаты приняли отставку Логвиненко и назначили Александра Скрябина временно исполняющим обязанности главы. Чиновник перешел в администрацию тем же утром, заняв кресло первого заместителя.

Появились кадры с места пожара в ростовском СИЗО №1
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Пожар в изоляторе

В понедельник утром, 27 января, появилась информация о пожаре в следственном изоляторе №1 на улице Максима Горького.

СИЗО стало известно после того, как заключенные едва не сбежали, взяв в заложники сотрудников изолятора. Спустя несколько часов захватчиков ликвидировали. В живых остался только один из шестерых заключенных.

Этим же утром, 27 января, в ГУФСИН сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

По информации федеральной службы, ЧП обошлось без пострадавших. Пожар потушили быстро, а учреждение продолжило работать в прежнем режиме.

Слюсарь прокомментировал закрытие фабрик Gloria Jeans в Ростовской области
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Продажа фабрик

Напомним, в декабре 2024 года в СМИ появилась информация о том, что компания Gloria Jeans, специализирующаяся на производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров, собирается закрыть часть производств в регионе.

Позже стало известно, что руководство компании закрывает фабрики в Шахтах и Новочеркасске, а затем о закрытии еще двух производств. Из-за этого без работы остались несколько тысяч человек. Также появились сведения, что фабрики выставили на продажу из-за нехватки рабочей силы и отсутствия новых технологий для производства.

28 января в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь отметил, что в данный момент идут поиски инвесторов для покупки предприятий, чтобы сохранить производственные площадки и персонал.

2 февраля стало известно, что производитель одежды Elis Fashion Rus не собирается покупать фабрики. Информации о результатах переговоров с акционерами пока нет.

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