Итоги недели: в Ростове вспыхнул СИЗО, ушел Логвиненко и закрыли фабрики Gloria Jeans

Позже стало известно, что руководство компании закрывает фабрики в Шахтах и Новочеркасске, а затем о закрытии еще двух производств. Из-за этого без работы остались несколько тысяч человек. Также появились сведения, что фабрики выставили на продажу из-за нехватки рабочей силы и отсутствия новых технологий для производства.