Итоги недели: в Ростове вспыхнул СИЗО, ушел Логвиненко и закрыли фабрики Gloria Jeans

Posted 2 февраля, 16:10
Published 2 февраля, 16:10
Modified 2 февраля, 16:10
Updated 2 февраля, 16:10
Впервые об уходе Логвиненко заговорили еще в начале января. На встрече со СМИ 14 января глава администрации открещивался от заявления, но уточнял, что его может лишить полномочий городская Дума. В пресс-службе администрации также не дали четкого комментария по этому поводу.
Позже депутат Гордумы Наталья Оськина показала снимок экрана с официального сайта администрации. Там упоминалось заседание 28 января, где решится вопрос об увольнении Логвиненко. На следующий день повестка исчезла.
Тем временем Логвиненко и вовсе пропал из информационного пространства. Позже в администрации сообщили, что Алексей Валентинович находится на больничном.
Вскоре заседание 28 января состоялось. Депутаты приняли отставку Логвиненко и назначили Александра Скрябина временно исполняющим обязанности главы. Чиновник перешел в администрацию тем же утром, заняв кресло первого заместителя.
В понедельник утром, 27 января, появилась информация о пожаре в следственном изоляторе №1 на улице Максима Горького.
СИЗО стало известно после того, как заключенные едва не сбежали, взяв в заложники сотрудников изолятора. Спустя несколько часов захватчиков ликвидировали. В живых остался только один из шестерых заключенных.
Этим же утром, 27 января, в ГУФСИН сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
По информации федеральной службы, ЧП обошлось без пострадавших. Пожар потушили быстро, а учреждение продолжило работать в прежнем режиме.
Напомним, в декабре 2024 года в СМИ появилась информация о том, что компания Gloria Jeans, специализирующаяся на производстве и продаже одежды, обуви и аксессуаров, собирается закрыть часть производств в регионе.
Позже стало известно, что руководство компании закрывает фабрики в Шахтах и Новочеркасске, а затем о закрытии еще двух производств. Из-за этого без работы остались несколько тысяч человек. Также появились сведения, что фабрики выставили на продажу из-за нехватки рабочей силы и отсутствия новых технологий для производства.
28 января в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь отметил, что в данный момент идут поиски инвесторов для покупки предприятий, чтобы сохранить производственные площадки и персонал.
2 февраля стало известно, что производитель одежды Elis Fashion Rus не собирается покупать фабрики. Информации о результатах переговоров с акционерами пока нет.