Личинки напоминают червей: очень опасную муху-вредителя выявили в Ростовской области

Posted 2 февраля, 12:08
Published 2 февраля, 12:08
Modified 2 февраля, 12:10
Updated 2 февраля, 12:10
В ведомстве сообщили, что дынная муха является одним из самих опасных насекомых для сельского хозяйства. Этот вид насекомых повреждает дыни, арбузы, огурцы и кабачки.
Муха имеет небольшие размеры и желтоватый окрас, а ее личинки похожи на червей.
В Россельхознадзоре предупредили, что плоды, которые были повреждены вредителем, опасны для употребления в пищу. На них появляются небольшие бугорки в местах, где насекомые откладывают яйца, а изнутри они начинают гнить.
С дынной мухой можно бороться с помощью химической обработки и других способов защиты культур от вредителей. Это — борьба с сорняками, глубокая обработка почвы, прививание, уничтожение пораженных плодов, развешивание специальных ловушек и другие меры.