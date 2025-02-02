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Posted 2 февраля, 12:08

Published 2 февраля, 12:08

Modified 2 февраля, 12:10

Updated 2 февраля, 12:10

Опасную дынную муху-вредителя выявили в Ростовской области

Личинки напоминают червей: очень опасную муху-вредителя выявили в Ростовской области

2 февраля 2025, 12:08
Фото: Изображение Midjourney. Опасную дынную муху-вредителя выявили в Ростовской области

Опасную дынную муху-вредителя выявили в Ростовской области

В Ростовской области эксперты зафиксировали опасную дынную муху. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве сообщили, что дынная муха является одним из самих опасных насекомых для сельского хозяйства. Этот вид насекомых повреждает дыни, арбузы, огурцы и кабачки.

Муха имеет небольшие размеры и желтоватый окрас, а ее личинки похожи на червей.

В Россельхознадзоре предупредили, что плоды, которые были повреждены вредителем, опасны для употребления в пищу. На них появляются небольшие бугорки в местах, где насекомые откладывают яйца, а изнутри они начинают гнить.

С дынной мухой можно бороться с помощью химической обработки и других способов защиты культур от вредителей. Это — борьба с сорняками, глубокая обработка почвы, прививание, уничтожение пораженных плодов, развешивание специальных ловушек и другие меры.

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