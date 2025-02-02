«Логистика в дорожных знаках»: почему в Ростове грузоперевозчики получают штрафы

По словам спикера, выстраивая маршрут по Ростову, согласно своей товарно-транспортной накладной, путевому листу, водитель не знает, что в ближайшие 2-3 километра попадет на перекресток. А там вполне может оказаться, что проезд грузовым автомобилям дальше запрещен. Свернуть грузовик никуда не сможет. Развернуться по кольцу тоже. Альтернативного пути или переулка нет. Поэтому водители вынуждены ехать под запрещающий знак, чтобы совершить разворот.