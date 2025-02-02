«Логистика в дорожных знаках»: почему в Ростове грузоперевозчики получают штрафы

Posted 2 февраля, 12:18
Published 2 февраля, 12:18
Modified 2 февраля, 12:20
Updated 2 февраля, 12:20
В субботу, 1 февраля, порядка сотни водителей большегрузов собрались на стихийный протест, выступая против больших штрафов за проезд под запрещающие знаки. Сообщается, что они составили коллективное обращение к городской власти с требованием решить проблему.
«Уточню формулировку — с проблемами столкнулись водители небольших грузовиков, к которым не относятся фуры, длинномеры и большие тягачи. Они не согласны с безграмотной расстановкой новых дорожных знаков в Ростове, запрещающих движение грузовых автомобилей», — отмечает Наталья Оськина.
Ростовчане знают, что на некоторых улицах города въезд грузовикам запрещен круглосуточно. Есть улицы с ограничением по времени для грузовиков.
«Но, согласно законодательству, при запрете въезда на улицы или магистрали, должен быть альтернативный маршрут. Иначе с точки зрения логистики, невозможно обеспечить по городу доставку строительных грузов, товаров народного потребления и многого другого», — уточняет депутат.
Напомним, что с 1 января в Ростове выросли штрафы для большегрузов под проезд на запрещающий знак. Теперь водители платят не 500 рублей штрафа, а пять тысяч. За повторный проезд — 10 тысяч рублей.
Собеседница уточняет, что, попадая под знак, за одну поездку многие грузоперевозчики получают от трех до пяти штрафов. А теперь сумма штрафа составляет не 500 рублей, а пять тысяч. За повторное нарушение — 10 тысяч рублей.
«При этом сама перевозка в среднем стоит шесть тысяч рублей», — констатирует Оськина.
По словам спикера, выстраивая маршрут по Ростову, согласно своей товарно-транспортной накладной, путевому листу, водитель не знает, что в ближайшие 2-3 километра попадет на перекресток. А там вполне может оказаться, что проезд грузовым автомобилям дальше запрещен. Свернуть грузовик никуда не сможет. Развернуться по кольцу тоже. Альтернативного пути или переулка нет. Поэтому водители вынуждены ехать под запрещающий знак, чтобы совершить разворот.
«Сейчас грузоперевозчики собираются писать заявления на закрытие своих ИП и самозанятости. Потому что работать в жуткий убыток при таком формате они не хотят», — сообщает собеседница.
Более того, депутат подчеркивает, что к ней поступили коллективные обращения от перевозчиков Краснодарского края. В них сообщается об отказе ездить в Ростов из-за бездумно установленных знаков.
«Люди объясняют, что когда едешь по дороге, например, на Сиверса, Оганова, Малиновского, на пути встречается знак, разрешающий движение грузовикам прямо. Вскоре еще один такой знак и еще. А потом внезапно появляется знак, что движение грузовикам запрещено. И что делать? Куда деваться?» — недоумевает депутат.
По словам собеседницы, вариантов решения этой задачи может быть несколько. Самый простой — обеспечить доставку грузов не одним грузовиком, а несколькими мелкими машинами.
«Но тогда грузоотправители интересуются — кто будет платить за конечную цену во много раз выросшей стоимости товара? Считаем. Сейчас груз везет один водитель, а потребуется 5-10. Сейчас одна машина заправляется топливом, а заправлять придется 5-10. На грузовик нужна одна страховка и техосмотр автомобиля, а потребуется 5-10. Кроме того, в Ростовской области до сих пор существует серьезная нехватка водителей», — объясняет Наталья Оськина.
Другой вариант решения задачи заключается в том, чтобы добавлять сумму штрафов к грузоперевозкам.
«Но какой обычный собственник магазина или склада готов на каждый грузовой автомобиль докладывать 15-20 тысяч рублей к грузоперевозке? В принципе, он сможет. Только тогда это скажется на конечной стоимости продукта. Естественно, что эту сумму он возьмет с цены товара, который положит себе на склад или в магазин. Но все это ляжет на наши с вами карманы», — уверена депутат.
Самый разумный вариант, по словам председателя ассоциации, заключается в выдаче грузоперевозчикам, которые обслуживают внутригородские предприятия, пропусков. Так это сделано в Москве.
«Для этого нужно в профильном министерстве или ведомстве региона создать специальное окно и решить этот вопрос. Но у нас в эту сторону никто не движется. Сегодня я написала депутатский запрос и хочу получить реестр установленных дорожных знаков. Надо внимательно изучить маршруты и понять, почему в Ростове произошла такая путаница, такая неквалифицированная установка дорожных знаков. Делалось ли это действительно для снижения потока автомобилей в городе, или просто для того, чтобы „взять под козырек“ и отчитаться, что приказ выполнен?» — резюмирует Оськина.