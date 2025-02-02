Магнитная буря в пять баллов накроет Ростовскую область к вечеру 2 февраля

Posted 2 февраля, 09:22
Published 2 февраля, 09:22
Modified 2 февраля, 09:24
Updated 2 февраля, 09:24
Проявления солнечной активности начнутся в начале суток 2 февраля, примерно в 3.00 мск, и продлятся до утра. С 6.00 мск магнитосфера будет спокойной.
Ближе к вечеру, в 15.00 мск, снова начнутся магнитные возмущения, а через три часа — геомагнитная буря. Солнечная активность достигнет пика к полуночи, а утром, в 6.00 мск — стихнет.
Напомним, магнитные бури могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Жителям региона необходимо следить за своим самочувствием в такие дни.