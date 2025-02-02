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Posted 2 февраля, 09:22

Published 2 февраля, 09:22

Modified 2 февраля, 09:24

Updated 2 февраля, 09:24

Магнитная буря в пять баллов накроет Ростовскую область к вечеру 2 февраля

Магнитная буря в пять баллов накроет Ростовскую область к вечеру 2 февраля

2 февраля 2025, 09:22
Фото: Изображение Midjourney.
В Ростовской области вечером 2 февраля начнется магнитная буря G1. Прогноз появился на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Проявления солнечной активности начнутся в начале суток 2 февраля, примерно в 3.00 мск, и продлятся до утра. С 6.00 мск магнитосфера будет спокойной.

Ближе к вечеру, в 15.00 мск, снова начнутся магнитные возмущения, а через три часа — геомагнитная буря. Солнечная активность достигнет пика к полуночи, а утром, в 6.00 мск — стихнет.

Напомним, магнитные бури могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Жителям региона необходимо следить за своим самочувствием в такие дни.

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Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в регионе в феврале.

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