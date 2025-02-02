МЧС пугает прогнозом: метели и гололед надвигаются на Ростовскую область

Posted 2 февраля, 16:25
Published 2 февраля, 16:25
Modified 2 февраля, 16:27
Updated 2 февраля, 16:27
Как сообщает ведомство, в период с 3 по 7 февраля во всех районах Ростовской области пройдут дождь и мокрый снег. На некоторых территориях возможна метель.
В связи с этим на ветках деревьев и линиях электропередач может возникнуть налипание снега. Также жителей региона предупредили о гололедице на тротуарах и дорогах.
Ранее ученые сообщили дончанам о магнитных бурях, которые накроют регион в ближайшие сутки и могут спровоцировать проблемы со здоровьем.