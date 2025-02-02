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Posted 2 февраля, 16:25

Published 2 февраля, 16:25

Modified 2 февраля, 16:27

Updated 2 февраля, 16:27

МЧС пугает прогнозом: метели и гололед надвигаются на Ростовскую область

МЧС пугает прогнозом: метели и гололед надвигаются на Ростовскую область

2 февраля 2025, 16:25
Фото: 1MI. МЧС пугает прогнозом: метели и гололед надвигаются на Ростовскую область

В МЧС предупредили о метели и гололеде в Ростовской области

В ближайшие дни жителям Ростовской области следует соблюдать осторожность из-за метели, налипания мокрого снега и гололеда. Об этом дончанам рассказали в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Ростгидромета.

Как сообщает ведомство, в период с 3 по 7 февраля во всех районах Ростовской области пройдут дождь и мокрый снег. На некоторых территориях возможна метель.

В связи с этим на ветках деревьев и линиях электропередач может возникнуть налипание снега. Также жителей региона предупредили о гололедице на тротуарах и дорогах.

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Ранее ученые сообщили дончанам о магнитных бурях, которые накроют регион в ближайшие сутки и могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

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