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Posted 2 февраля, 07:10

Published 2 февраля, 07:10

Modified 2 февраля, 07:12

Updated 2 февраля, 07:12

На Западном в Ростове машина вылетела в кювет после тройного ДТП

На Западном в Ростове машина вылетела в кювет после тройного ДТП

2 февраля 2025, 07:10
Фото: Изображение Midjourney. На Западном в Ростове машина вылетела в кювет после тройного ДТП
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием трех машин. ДТП случилось утром 2 февраля.

Telegram-канал «Это Ростов новости» опубликовал запись с видеорегистратора одного из участников происшествия. На кадрах видно, как перед машиной резко выскакивает другое авто. Водитель, вероятно, не успевает затормозить и врезается в него. После удара в салоне громко заплакал ребенок.

— Куда так гнать? — возмущаются подписчики в комментариях. — Таких водителей прав надо лишать, не то и себя, и других угробят.
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Очевидцы добавили, что авария произошла на улице Пескова, рядом с домом №17к.

Официальной информации от ГАИ по Ростовской области пока не поступало. Есть ли пострадавшие в результате аварии, неизвестно.

Ранее мужчина погиб в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь.

На Западном в Ростове машина вылетела в кювет после тройного ДТП
На Западном в Ростове машина вылетела в кювет после тройного ДТП
На Западном в Ростове машина вылетела в кювет после тройного ДТП. Фото: тг Это Ростов новости
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