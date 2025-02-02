На Западном в Ростове машина вылетела в кювет после тройного ДТП

Telegram-канал «Это Ростов новости» опубликовал запись с видеорегистратора одного из участников происшествия. На кадрах видно, как перед машиной резко выскакивает другое авто. Водитель, вероятно, не успевает затормозить и врезается в него. После удара в салоне громко заплакал ребенок.