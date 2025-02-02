На Западном в Ростове машина вылетела в кювет после тройного ДТП

Posted 2 февраля, 07:10
Published 2 февраля, 07:10
Modified 2 февраля, 07:12
Updated 2 февраля, 07:12
Telegram-канал «Это Ростов новости» опубликовал запись с видеорегистратора одного из участников происшествия. На кадрах видно, как перед машиной резко выскакивает другое авто. Водитель, вероятно, не успевает затормозить и врезается в него. После удара в салоне громко заплакал ребенок.
— Куда так гнать? — возмущаются подписчики в комментариях. — Таких водителей прав надо лишать, не то и себя, и других угробят.
Очевидцы добавили, что авария произошла на улице Пескова, рядом с домом №17к.
Официальной информации от ГАИ по Ростовской области пока не поступало. Есть ли пострадавшие в результате аварии, неизвестно.
Ранее мужчина погиб в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь.