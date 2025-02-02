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Posted 2 февраля, 11:28

Published 2 февраля, 11:28

Modified 2 февраля, 11:30

Updated 2 февраля, 11:30

Названы профессии из-за которых жители Ростовской области чаще болеют

Названы профессии из-за которых жители Ростовской области чаще болеют

2 февраля 2025, 11:28
Фото: Изображение Midjourney. Названы профессии из-за которых жители Ростовской области чаще болеют

Роспотребнадзор назвал профессии с самой высокой заболеваемостью на Дону

В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего заболевает от работы в Ростовской области. Информацию об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2024 году наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости по региону зарегистрировали в сфере добычи угля, а именно — 92% от всех установленных диагнозов. На втором месте расположились медики — 3%. Также в тройку профессий по самому высокому уровню заболеваемости вошли производители готовых металлических изделий — 2,7%.

Среди женщин большинство случаев заболеваний зарегистрированы в области медицины. Также отмечены случаи в угледобывающей сфере и производстве транспортных средств и оборудования.

Самым распространенным заболеванием является пояснично-крестцовая радикулопатия. Это — 64% от всех зарегистрированных диагнозов. На втором и третьем местах расположились болезни легких и вибрационная болезнь. Также в список вошли коронавирус, хронический пылевой бронхит и нейросенсорная тугоухость.

Ранее стало известно о шести респираторных вирусах, которые зафиксировали в Ростовской области.

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