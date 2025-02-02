Названы профессии из-за которых жители Ростовской области чаще болеют

Posted 2 февраля, 11:28
Published 2 февраля, 11:28
Modified 2 февраля, 11:30
Updated 2 февраля, 11:30
В 2024 году наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости по региону зарегистрировали в сфере добычи угля, а именно — 92% от всех установленных диагнозов. На втором месте расположились медики — 3%. Также в тройку профессий по самому высокому уровню заболеваемости вошли производители готовых металлических изделий — 2,7%.
Среди женщин большинство случаев заболеваний зарегистрированы в области медицины. Также отмечены случаи в угледобывающей сфере и производстве транспортных средств и оборудования.
Самым распространенным заболеванием является пояснично-крестцовая радикулопатия. Это — 64% от всех зарегистрированных диагнозов. На втором и третьем местах расположились болезни легких и вибрационная болезнь. Также в список вошли коронавирус, хронический пылевой бронхит и нейросенсорная тугоухость.