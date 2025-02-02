Названы профессии из-за которых жители Ростовской области чаще болеют

В 2024 году наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости по региону зарегистрировали в сфере добычи угля, а именно — 92% от всех установленных диагнозов. На втором месте расположились медики — 3%. Также в тройку профессий по самому высокому уровню заболеваемости вошли производители готовых металлических изделий — 2,7%.